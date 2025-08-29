フェミニンな刺繍とレースが輝く♪アモスタイルの最新コレクションに注目

トリンプの人気シリーズ「夢みるブラⓇ DeepV」から、新作コレクション＜Apple Blossom（アップルブロッサム）＞が登場します。リンゴの花をモチーフにした繊細な刺繍やレースは、ロマンティックで華やかなデザイン。胸元をすっきり見せながら自然なボリューム感を演出し、フェミニンな魅力を引き立てます。カラー展開も豊富で、この夏の下着選びをより楽しくしてくれるコレクションです。

華やかさを纏うアップルブロッサム

今回の新作は、エデンの園の禁断の果実“リンゴ”からインスピレーションを得たデザイン。

マルチカラーの刺繍で彩られたタイプと、光沢感のあるラメ入りアップリケをあしらったタイプの2種類がラインアップ。

どちらも繊細なエンブロイダリーレースと組み合わされ、華やかで大人フェミニンな雰囲気を演出します。6カラー展開なので、自分の気分やファッションに合わせて選べるのも魅力です。

着け心地と美しさを両立した工夫

「夢みるブラⓇ DeepV」ならではの底厚モールドカップで、バストをしっかり中央に寄せて美しい谷間を演出。

さらに、取り外し可能なミルキーホイップⓇパッドが、自然な丸みとボリュームをプラスします。背部には柔らかなマイクロファイバー素材を使用しているため、肌に優しく快適。

サイドフリー設計で動きについてくるから、日常の中でもブラずれしにくく安心です。

自分のお気に入りを見つけてみてください。

新作プチヒップアップにも注目

同時に発売されるプチヒップアップは、従来よりも+6cm深い履き込みでお腹までしっかりカバー。パワーネット折り返し仕様でくい込みにくく、快適なフィット感を実現しました。

レーシーで軽やかなデザインなので、補整下着特有の重さを感じにくいのも嬉しいポイント。デザイン性と機能性の両方を兼ね備え、日常をもっと心地よくしてくれるアイテムです。

アップルブロッサムで夏をもっと華やかに

アモスタイルの新作「Apple Blossom」は、刺繍やレースが織りなすフェミニンな世界観と、着け心地の良さを両立させた特別なコレクションです。

美しい胸元を演出しながら、動きに寄り添う快適さも忘れないのが魅力。毎日を少し華やかに、そして自分らしく楽しむための一着に出会えるはず。

あなたもこの夏、アップルブロッサムで甘い誘惑に包まれてみませんか♡