井上和香、小4娘が「唇そっくり」「遺伝ってスゴい」と話題 密着2ショット公開
【モデルプレス＝2025/08/29】タレントの井上和香が8月28日、自身のInstagramを更新。石垣島旅行中に小学4年生の娘と撮影した親子2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】井上和香「唇そっくり」と話題の娘公開
井上は「A＆Wのテイクアウトを待っているとき小4の娘がくっついてきてくれた」と石垣島でのひとときを振り返り、「いつまでこうやってくっついてきてくれるのかな〜 お母さんはいつまでもくっついて欲しい」と母親としての心境をつづった。写真では、目元がスタンプで隠されている娘と寄り添った仲睦まじい姿が写されている。
この投稿に、ファンからは「唇そっくりで驚いた」「遺伝ってスゴい」「微笑ましい親子」「仲良し」「ほっこり」といった声が上がっている。
井上は2012年5月、映画監督の飯塚健氏と結婚。2015年7月に第1子となる女児、2024年7月に第2子となる男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆井上和香、石垣島での娘との密着ショット公開
