ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ、新宿降臨で2000人殺到 ファンサービスで観客沸く【マイ・ユース】
【モデルプレス＝2025/08/29】韓国俳優のソン・ジュンギとチョン・ウヒが8月29日、西武新宿PePe前広場にて行われたドラマ「マイ・ユース（my youth）」（9月5日よりFODにて国内独占で日韓同日配信）サプライズトークイベントに登場。およそ2000人のファンが殺到した。
【写真】韓国人気俳優、新宿降臨で2000人殺到
ユニカビジョンにドラマの予告映像が流れたあと、W主演を務める2人が登場。大きな歓声に包まれる中、手を降ったり、指ハートをしたり、観客にたっぷりとファンサービスし、さらに観客を沸かせた。
ジュンギは「確か12、13年前ぐらいだったと思います。私が参加した『トキメキ☆成均館スキャンダル』というドラマのPRのために日本に訪れた時に滞在したのが、まさにこの後ろにあるホテルなんです。その場所でこんなに久しぶりに日本のファンの皆さんにお目にかかることができて、本当に感無量です」、ウヒは「私は旅行以外で映画の宣伝とプロモーションで日本に来るのは今回が初めてです。ファンの皆さんに直接このようにお会いするのみ初めてなんですけれども、本当に感激しています」と笑顔を見せた。
本作は、自身を取り巻くトラブルをきっかけにつらい青春時代を過ごした主人公が、初恋の人との再会を経て、葛藤や躊躇を抱えながらも、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描く。温かさの中に、どこか心が痛む切なさを秘めた、共感性の高いストーリーとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】韓国人気俳優、新宿降臨で2000人殺到
◆ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ、新宿にサプライズ登場
ユニカビジョンにドラマの予告映像が流れたあと、W主演を務める2人が登場。大きな歓声に包まれる中、手を降ったり、指ハートをしたり、観客にたっぷりとファンサービスし、さらに観客を沸かせた。
◆ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒW主演「マイ・ユース（my youth）」
本作は、自身を取り巻くトラブルをきっかけにつらい青春時代を過ごした主人公が、初恋の人との再会を経て、葛藤や躊躇を抱えながらも、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描く。温かさの中に、どこか心が痛む切なさを秘めた、共感性の高いストーリーとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】