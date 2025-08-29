Snow Man佐久間大介「Mカ」出演後にK-POP日本人メンバーから連絡「やりとり尊い」「カリスマ同士」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】Snow Manの佐久間大介が2025年8月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。人気K-POPグループのメンバーから、28日にSnow Manが初出演した韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）の鑑賞報告を受けたことを明かした。
【写真】スノ佐久間に「Mカ」鑑賞報告した人気K-POPイケメン
佐久間は「ユウタくんからM COUNTDOWN見た！って連絡きた！嬉しい！」とグローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太（YUTA／ユウタ）から連絡があったことを報告した。するとユウタは、佐久間の投稿をストーリーズにて引用。Snow Manが同番組で披露した「CHARISMAX（カリスマックス）」をストーリーズの音楽に設定し「カリスマ」と添えた。
佐久間とユウタは、2026年春公開の内田英治氏原案・脚本・監督の完全オリジナル作品となる映画『スペシャルズ』（配給：エイベックス・フィルムレーベルズ）で共演する。
この投稿には「仲良しでほっこり」「やりとり尊い」「カリスマ同士」「連絡取り合う仲なの嬉しい」「映画今から楽しみ」といった声が寄せられている。
同番組は韓国の音楽専門チャンネル・Mnetで毎週木曜日の夕方6時に放送されているカウントダウン方式の公開音楽番組。“Mカ（エムカ）”の愛称で親しまれ、2011年には堂本光一が出演しており、最近ではJO1やINI、YOASOBI、ONE OR EIGHTなど日本でも人気のアーティストたちも登場している。（modelpress編集部）
