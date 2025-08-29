わたなべ麻衣、具沢山の手作り豚汁披露「炊き出しの量」
【モデルプレス＝2025/08/29】モデルのわたなべ麻衣が28日、自身のInstagramのストーリーズを更新。大量に作った手作り豚汁を公開し、反響が寄せられている。
【写真】わたなべ麻衣、大量のお手製豚汁
わたなべは「私はいったい主婦歴何年目になったら適量が分かるようになるんだろう…笑」と料理の分量に関する悩みを吐露し、「炊き出しの量笑」とコメントを添えて大鍋いっぱいに作った具沢山の豚汁の写真を公開。「足りないより余った方がいいもんね？汁物はとくにね？←」と茶目っ気たっぷりにつづっている。
この投稿に、ファンからは「炊き出しレベルの量は笑った」「主婦あるある」「美味しそう」「量の調整難しいですよね」「お疲れ様」「家族が羨ましい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆わたなべ麻衣、豚汁作りを報告
