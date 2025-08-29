矢田亜希子、アロハシャツでディズニーシー満喫 17歳息子撮影のショットも公開「亜希子さん可愛い」「色っぽくてヤダ―」
俳優の矢田亜希子（46）が29日、自身のインスタグラムを更新。17歳の息子と幼なじみの家族らと一緒にディズニーシーを満喫したことを、写真を添えて報告した。
【写真】「亜希子さん可愛い」17歳息子が撮影したアロハシャツ姿の矢田亜希子
矢田は「どれほど振りか！#ディズニーシー !!!数年前の夏に買っておいたアロハシャツを張り切って着て（私1人だけ）幼馴染ファミリーたちと」とつづり、楽しんでいる様子がうかがえるショットを複数枚アップ。「写真5.6枚目は帰り際に息子が撮ってくれた」とも明かした。
この投稿にファンからは「亜希子さん可愛い」「矢田さん、色っぽくてヤダ―」「いつも綺麗ですね わたしの憧れ」「カッコいい」などのコメントが寄せられている。
