俳優の浜辺美波がInstagramを更新し、25歳の誕生日にあわせたオフショットを公開した。

投稿では「今年も元気に焼肉の日を迎えることができました」と報告。愛犬ぽぷ（5歳）とこぺ（4歳）と仲良く誕生日を祝ったことを明かした。写真はマネージャーや親友が撮影したもので、キャップ姿で頬に手を添えるカットや、夜道でピースをする姿、柔らかな笑顔を見せるポートレートなど、自然体の表情が収められている。

昨年の誕生日投稿では「年齢だけではなく自分の心の豊かさも積み重ねてゆきたい」と綴り、内面を見つめるメッセージが中心だった。今年は「元気に、そしてパワフルを目標に」と前向きでシンプルな抱負へと変化。節目の25歳を迎えた心境の違いが言葉に表れている。

コメント欄には「25歳おめでとう」「25歳も美波ちゃんが笑顔で楽しく過ごせますように」「大河やほどなくも楽しみにしてます」など、多くの祝福と期待の声が寄せられた。

俳優としても出演作が相次いでおり、2026年には映画『ほどなく、お別れです』でSnow Man 目黒蓮とダブル主演を務めるほか、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で大河初出演を果たす予定だ。節目の年を迎えるなかで、俳優としての歩みも着実に広がっている。

毎年恒例となった誕生日の投稿だが、自身の節目を明るく前向きに記録した浜辺。俳優として大きな節目を迎える一年となるが、プライベートでも仕事でも、変化を楽しみながら歩む姿勢が彼女の魅力を際立たせている。（文＝リアルサウンド編集部）