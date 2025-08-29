皇治、新車価格2800万円超の“新たな愛車”を紹介 “運転席”から登場
格闘家で実業家としても活躍するRIZINファイターの皇治（36）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。新たな“愛車”を紹介した。
【写真あり】皇治“運転席”から登場…新車価格2800万円超の“新たな愛車”を紹介
皇治は、リール動画を投稿。颯爽と“運転席”から登場した皇治は、「イケてる兄ちゃん連れてきたから」と、助手席から登場したイケオジの実業家でインフルエンサーの森下直哉氏を紹介。
撮影スタッフが、車について「新車ですか？噂の？」と聞くと「そやで」と即答し「俺と言えば『フェラーリ』だから。『フェラーリ』の『ローマ』」と愛車を紹介。森下氏が「いいねフェラーリ」というと、皇治も「かわいいでしょ？」とご満悦の表情。
さらに「これオープンカーですか？」と聞かれると、「そう。これバーって開くから。女の子の（乗せた）ときしか開けへんから。直さんみたいな怖い人乗せてるときは開けへんから（笑）」とおどけた。
気に入っているポイントについては。「案外小さくて運転しやすい」といい「顔がかわいい。アリみたいやん」と独特の表現。真っ赤な内装も見せ、車内の香りについて「モテてしょうがない香り」とし、「結構オプション入ってて、マフラーとかカーボンになってんすよね」と紹介した。
