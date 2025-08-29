ジャズドラマー 石若駿らによるライブ企画を収録した劇場版『JAZZ NOT ONLY JAZZ』の特別企画として、9月12日より全国18会場にてドルビーアトモス限定先行上映および同日に先行初日舞台挨拶の開催が決定した。

本作は、石若駿がこの日のために結成したバンド The Shun Ishiwaka Septetに、アイナ・ジ・エンド、上原ひろみ、大橋トリオ、田島貴男（Original Love）、PUNPEE、堀込泰行といったゲストを迎えて繰り広げられた一夜限りのライブイベントを収録したもの。9月19日より全国公開となる。

先行初日舞台挨拶は、109シネマズプレミアム新宿にて行われ、本作出演の石若駿や、同公演でDJプレイを披露した音楽評論家 柳樂光隆が登壇する。チケットは、同劇場のホームページおよび劇場窓口にて先着販売中だ。

さらに、昨年の公演で開演前に即完売となり入手不可能になっていた『JAZZ NOT ONLY JAZZ』オフィシャルTシャツが、200枚限定で再販決定。映画館での販売は109シネマズプレミアム新宿のみとなる。特別企画に関する詳細は、劇場版公式サイトにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）