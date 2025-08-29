°ËÆ£Íö¡¡Ì¼¡¦¼ñÎ¤¤Î·ëº§¡õÇ¥¿±¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯½ËÊ¡¡¡¡Ö¡ô»°»³Î¿µ±¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤ë
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÆ£Íö¡Ê£·£°¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤Ç½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¡Ê£³£´¡Ë¤Î·ëº§¤ÈÂè£±»ÒÇ¥¿±¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ñÎ¤¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦»°»³Î¿µ±¡Ê£²£¶¡Ë¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î£Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÀµ¼°È¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢¼ñÎ¤¤ÏÂè°ì»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆ±»þ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÆþÀÒ´üÆü¡¢½Ð»ºÍ½Äê»þ´ü¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼ñÎ¤¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¿´¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¡ÖÊì¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤Í¡×¤È¤·¡Ö¡ô£È£á£ð£ð£é£ì£ù£Å£ö£å£ò£Á£æ£ô£å£ò¡×¡Ö¡ô»°»³Î¿µ±¡×¡Ö¡ô¼ñÎ¤¡×¡Ö¡ô£Ì£ï£ö£å£Á£î£ä£È£á£ð£ð£é£î£å£ó£ó¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤¿¡£