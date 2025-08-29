※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

同僚・芹との関係を疑われた夫は離婚の危機に直面しますが、四者での話し合いにより芹の本当の裏切り相手が明らかとなり、芹の夫・蓮斗は離婚を決意。相手の藤枝には内容証明が贈られることに。芹が藤枝に関係が露見したことを伝えると、動揺した藤枝は同期・漆谷に真相を漏らし、その噂は草太と葉山にも伝わります。情報を話した漆谷は妙に上機嫌で、スキャンダルを楽しんでいる様子でした。その頃、芹と藤枝は再び話し合いますが、互いに責任をなすりつけ合うばかりで、解決には程遠い状況でした。



■藤枝の妻にバレるのだけは避けたい…

■すぐにでも弁護士に相談するべき…！■藤枝は弁護士を雇うお金がないだけでなく…慰謝料の支払いをできるだけ抑えたいと考えた芹は、藤枝に「絶対に藤枝くんの奥さんに私たちの関係がバレてはダメだ」と念を押します。弁護士に相談しようと提案する芹でしたが、藤枝は「お金がない」と難色を示し、さらには「実は借金があるんだ」と、まさかの発言を口にするのでした。関係を持つ余裕はあっても、お金の余裕はなかった…そんな藤枝の真実とは？(スズ)