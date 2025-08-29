内モンゴル自治区二連浩特（エレンホト）公路（道路）口岸の合同検査場。（６月２２日撮影、フフホト＝新華社記者／貝赫）

【新華社フフホト8月29日】中国内モンゴル自治区の口岸（通関地・出入国検査場）経済は今年上半期（1〜6月）、引き続き活況を呈し、越境消費が堅調に拡大している。貿易総額は1012億5千万元（1元＝約21円）を超えた。

中国・モンゴル国境で最大の陸路口岸都市、二連浩特（エレンホト）のショッピングモール「温州国際商城」では、モンゴル産チョコレートやカシミヤ製品などの特産品を多くの中国人観光客が手に取り、一方、モンゴル人観光客は家電や繊維製品、衣料品などの中国製品を熱心に買い求めている。モールのあちらこちらで、大小さまざまな荷物を抱えたモンゴルの人々の姿を目にする。

二連浩特（エレンホト）公路（道路）口岸の貨物輸送現場。（フフホト＝新華社配信）

通関・出入境検査の利便性向上が、越境消費を加速させている。現在、内モンゴルとモンゴルの国境にある5カ所の口岸では、8人乗り以下の小型車両に対する検査が全面的に緩和され、国境地域の住民にとって越境消費のハードルが大幅に下がった。

アルシャン（阿爾山）− ソンベル（松貝爾）口岸では、モンゴルの国境地帯住民は「国境住民証」を提示すれば入境でき、10日以内で買い物や飲食などを行える。内モンゴル自治区ヒンガン盟アルシャン市内の街頭では、モンゴルの車両や観光客の姿を至る所で見かける。モンゴルでは温泉や薬湯が健康や治療に効果があるとされ、アルシャン市の豊富な温泉を目当てに訪れる人が多い。温泉施設は観光客でにぎわっている。

アルシャン市を散策するモンゴル人観光客。（フフホト＝新華社配信）

内モンゴル自治区の越境電子商取引（EC）も目覚ましい成長を遂げている。統計によると、今年1〜7月の同自治区の越境EC取引額は前年同期比54.1％増となった。烏海税関のデータでは、地域的な包括的経済連携（RCEP）協定に基づく原産地証明書を発給された貨物の総額は約2.9倍に拡大しており、企業の国際市場開拓を力強く後押ししている。（記者/哈麗娜）

アルシャン市で買い物を楽しむモンゴル人観光客。（フフホト＝新華社配信）