俳優・演出家で「少年隊」メンバーの錦織一清さんが、自身のＸを更新。ギターを使った作曲風景を投稿しました。

【写真を見る】【 錦織一清 】 「30'sに置きっぱだったターギーで作曲中」ギターで作曲する姿を公開 バーでリラックスしながら創作活動





投稿によると、錦織さんはギターをリペア（修理）に出した後、「30'sに置きっぱだったターギーで作曲中。」とギターを使って作曲を行っている姿を投稿。写真からは、様々な場所でリラックスした雰囲気の中、集中して演奏する姿が見て取れます。

ダイニングバーの室内では、グレーのシャツとジーンズという普段着姿で、ギターを奏でる錦織さん。ギターケースが開けられており、思い立ったときにすぐに音楽と向き合える環境を整えているようです。







また別の写真では、柔らかな照明が印象的な店内で演奏する様子も。テーブルにはビール瓶が並び、くつろいだ雰囲気の中で創作活動を行っている様子がうかがえます。







錦織さんは投稿の中で「ウチでやれ！って話ですが、昔から宿題嫌いなんで・・・」と自宅ではなく外で作曲をしている理由を冗談交じりに説明。また「GとCを行ったり来たりするだけで、指が痛くなる弱虫です」と、ギター演奏についての素直な感想も添えています。



この投稿に、「かっこよ 次の初日楽しみにしてます」「ニッキー ターギーでどんな曲ができるのかな。私達にも聴かせてね」「ライブで、ギター弾いてるの見たいです」「ジーパンのニッキさまがギターをご褒美映像だーこの動画をアップ希望です」「待ってましたよ 新曲楽しみにしてます」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】