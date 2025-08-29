２９日のＴＢＳ「ひるおび」では、中居正広氏と元フジテレビアナウンサーＡさんのトラブルに端を発した問題で、フジテレビが港浩一元社長と大多亮元専務に対し、東京地裁に損害賠償請求を提起した件を特集した。

フジの請求金額は５０億円。同時に今回の問題でフジが被った損害額を「４５３億３５０３万６７０７円（２０２５年６月３０日まで）」と公表した。

番組では、今後、中居氏に対して責任追及が行われる可能性について、６月段階で清水賢治社長が「全ての選択肢を残したままという状態であるとしか申し上げられません」と述べていることを紹介した。

番組出演した亀井正貴弁護士は「例えば中居さん宛に提訴するとか、あるいは元社長側が中居さんを引き入れるとか、いろいろ可能性としてはあり得ると思います」と述べた。「中居さんの責任を追及する責任原因をどこに持っていくのかというのが、今後の課題になるのかなと法律家としては思います」と語った。

経済評論家の加谷珪一氏は「法的な面ではいろいろあるかもしれませんが、外部の投資家とかスポンサーっていう所からすると、ああいう出来事が起こった後の対応が問題視されているということなので、起こった事案そのものについては、そんなに関心が高くないのでは」と指摘。「そのあとの対処を今後はちゃんとできる保証ができていれば、それ以上しなくてもいいんじゃないかという考えも出てくるんじゃないかと思います。このあたりを判断しながらフジ側が最終的に選択するかですね」と語った。