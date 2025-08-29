¡Ú½ÀÆ»¡Û³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬SAILFOR¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¡ÖÁÛ¤¤¤Ë¶¦Áö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×SNS¤ÇÈ¯É½
¡¡½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê33¡áSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬29Æü¡¢SAILFOR³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡Ö¡Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç¹¥¤¤Ê½ÀÆ»¤ò¡¢Á´À¤³¦¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ù¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶¦Áö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÄ©Àï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖSAILFOR¡×¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÂÎÁà½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤ÇÅìµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¼¾åçý°¦¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç¥½¥Á¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÌîÄÍºÌÆá¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½Á°´ÆÆÄ¤Î±§ÄÅÌÚÌ¯»Ò¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤é¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£