ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¡¡È¤¤¤¤´¶¤¸¤ÎÅÂÊý¡É¤È²ñ¿©¥Ç¡¼¥È¤â¡ÄÍí¤ó¤Ç¤¤¿¾ïÏ¢¤Ø¤Î°ì¸À¤Ç¡Ö¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¡Ê¶âÍË¸å3¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¿©»ö¥Ç¡¼¥È¤Î·ëËö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¤¢¤ëÅÂÊý¤ËÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡£ÆÈ¿È¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤³¤Á¤éÂ¦¤âÀ¼¾å¤º¤êÌÜ¤Î¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡¢ÇÛÎ¸¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¡¢¸¬µõ¤Ê½÷ÀÉ÷¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¹¤ï¤Ê¤¡¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾ïÏ¢¤µ¤ó¤È¤ª¤Ü¤·¤¿ÍÊª¤¬ÆþÅ¹¡£¡Ö¥®¥é¥®¥é¤·¤¿´¶¤¸¤ÎÊý¤Ç¡£ºÇ½é¤ÎÊý¤ÏÅ¹¼ç¤È¾ïÏ¢¤ÎÊý¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢ÍÆ¯¤é¤Ë¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³ä¤È¤´¤ê¤´¤ê¤ÈÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡È²¶¤Ï»þÂå¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¡£¡È¤¢¤¢¡Á¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡É¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¾å¤º¤Ã¤¿À¼¤Ç¡¢¸¬µõ¤Ê´¶¤¸¤Ç2¿Í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍí¤ó¤ÇÍè¤ë¡×¡£2¿Í¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¿ÍÊª¤ÏÍÆ¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÇÍí¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤Æ¡¢¡È¤¢¤ì¡©¤¢¤Ê¤¿¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡Ä¤«¤Ê¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄøÅÙ¡£¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥Ñ¥¤Ã¤È¤ä¤ë¡Ê²ñÏÃ¤òÃÇ¤ë¡Ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¤¬¼è¤Ã¤¿ºîÀï¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡È¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¥Û¥ó¥È¤Ë¡©»ä¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¥»¥¯¥·¡¼·Ï¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¢¤·¤é¤¤¤ò¤·¤Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢Íí¤ó¤Ç¤³¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤±¤É¡¢¡È¡Ê¤½¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡É¤ÈÅ¬Åö¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¾ì¤ò²¿¤È¤«¼«Ê¬¤Ç¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¡×¡£»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤Æ¡¢Å¹¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñ¿©Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤ÎÈ¿±þ¡£¡Ö¸¬µõ¤Ê¿Í¤òÁõ¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤ÎÅÂÊý¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µÞ¤Ë¾ïÏ¢¤µ¤ó¤ò¤¢¤·¤é¤¦»þ¤Ë¡¢¡È¤¢¤ì¡Á¡ª¡©¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©»ä¡¢¥»¥¯¥·¡¼·Ï¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¡Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤¡¡Á¡©·ù¤À¤¡¤â¤¦¡¢¤¢¤ë¤Î¤«¡Á¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Å¹¤ò½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢ÅÂÊý¤¬¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£¡ÈÍÆ¯¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²¿¤À¤«¤Ê¡Á¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£Á´Êý°ÌÅª¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶ÉÀµ²ò¤ÏÊ¬¤«¤é¤º¡£¡Öº£»×¤¦¤È²¿¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´°÷¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ò¼ý¤á¤¿¡£º¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Ç²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¤ÈÃÎ·Ã¤òÆ¯¤«¤»¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë²Ì²¿¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£