¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ²Ô¤¤¤Ç¤ë¡×ÆüËÜ°ìÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡ÈÃËÀ¸þ¤±¡É¥¨¥¹¥Æ¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ËÌ©Ãå
¡¡ABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¸þ¤±¥¨¥¹¥Æ¤ÇÆüËÜ°ìÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢½÷À¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£¡Ê2022Ç¯5·î23ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛI¥«¥Ã¥×¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤¬»Ü½Ñ¸å¤ËÉþ¤òÃ¦¤¤¤À»Ñ¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡ÈÖÁÈ¤ÇÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ¸þ¤±¥¨¥¹¥Æ¡ÖSWEET MIST¡Ê¥¹¥¤¡¼¥È¥ß¥¹¥È¡Ë¡×¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦ÈþÎÜµíÆý¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Ï¡¢120Ê¬¥³¡¼¥¹¤Ç3Ëü5000±ß¤È¹â³Û¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Í½Ìó3¥«·îÂÔ¤Á¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤À¡£¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤³¤ÎÉô²°¤òºî¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÈà½÷¤Ï¡¢Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÀìÍÑ¤Î»Ü½ÑÉô²°¤òÍÑ°Õ¡£Â¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉô²°¤òÊ£¿ô¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·ÃÈæ¼÷Å¹¤ÏÈà½÷¤ÎÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢²È¶ñ¤äÁõ¾þ¤Ê¤É¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¤¹¤Ù¤Æ¼«¿È¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µíÆý¤µ¤ó¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÃËÀ¸þ¤±¥¨¥¹¥Æ¤Î¹Ö½¬²ñ¤â¼Â»Ü¤·¡¢¡Öº£¤Ï¹Ö»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÏÈÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£»ØÌ¾¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëµ»½Ñ¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öµ»¤Ï¤¹¤´¤¯Îý½¬¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Ö½¬¼õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·òÁ´¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤òÎº¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÍè¤ÎÃËÀ¸þ¤±¥¨¥¹¥Æ¤ÎÌþ¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëµíÆý¤µ¤ó¡£¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âÆüµë¤Ï20Ëü±ß¤°¤é¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö·î¼ý¤Ï¤¤¤¤»þ¤Ç200¡Á300Ëü±ß¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÃËÀ¸þ¤±¥¨¥¹¥Æ¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤¬¤â¤Ã¤È¤â¼ýÆþ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¡ÖÀµÄ¾¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¿¤·¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¶äºÂ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ²Ô¤¤¤Ç¤ë¡×¤ÈË½Ïª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ë¤ÏÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£3¡Á4Ç¯¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤éÍ½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¹¤°¤Ë²Ô¤²¤ë»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£