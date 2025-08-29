【これからの見通し】８月最終取引日、きょうは米ＰＣＥ価格指数も市場の視線は米雇用統計へ



きょうは８月の最終取引日となる。今週は材料が交錯して方向感に出にくい週となっている。トランプ米大統領がクック米ＦＲＢ理事を解任するとし、クック理事がこれに対して法的根拠がないと拒否、戦う姿勢を示した。市場は混乱した反応を示したが、次第に中央銀行の独立性に対する疑問が広がったことで、ドル売り圧力となったようだ。



一方で、米ＧＤＰ改定値（第２四半期）は前期比年率＋３．３％と予想を上回る上方修正となった。消費や純輸出の改善、設備投資などが数字を押し上げていた。新規失業保険申請件数もやや低下した。米経済ファンダメンタルズ指標は比較的良好なものだった。これは先々の米利下げ観測を後退させる材料となっている。ただ、市場では９月利下げ観測が引き続き高い。



本日は米個人所得・支出（7月）、米ＰＣＥ価格指数（7月）、米卸売在庫（速報値）（7月）、シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（8月）、ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（8月）など一連の米経済指標が発表される。特に、インフレ動向についてはＰＣＥ価格指数に対する注目度が高い。市場予想は、前年比＋２．６％と前回と同水準、コア前年比は＋２．９％と前回の＋２．８％から若干の上昇が見込まれている。ＣＭＥフェドウォッチによると、９月２５ｂｐ利下げについて現時点で８５．２％が織り込まれている。残りは据え置きを織り込んでいる状況。結果次第では、これらの数字に変化がみられそうだが、全般的な利下げ観測には変化はみられないだろう。



市場の視線は来週末の米雇用統計に移っているようだ。前回が衝撃的な下方修正となっただけに、指標自体への信頼度が低下していることが懸念されている。再び極端な修正が入らないのか、市場は慎重に待つ状況になっている。前回と同様に労働市場の悪化が示されれば、年内３回利下げの可能性が高まってゆきそうだ。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

