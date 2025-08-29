フィロソフィーのダンス、ライブ中の直談判で広瀬香美のプロデュース決定「仕事が増えました！作曲させていただきます！」
アイドルグループ・フィロソフィーのダンスが、27日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催された音楽イベント『Kohmi EXPO 2025』に出演。新曲を“冬の女王”こと広瀬香美がプロデュースすることがサプライズで発表された。
【ライブ写真】『Kohmi EXPO 2025』でのフィロソフィーのダンス×広瀬香美コラボレーションの様子
この日は、広瀬が“会いたい”と選んだアーティストたちが集結。フィロソフィーのダンスは、テレビアニメ『マッシュル-MASHLE-』のエンディングテーマ「シュークリーム・ファンク」で広瀬とのコラボステージを披露し、パワフルな歌声とダンスで会場を沸かせた。
ステージ上では、メンバーの奥津マリリが「突然なんですけど、香美さんにひとつお願いがございまして…」と切り出し、「よろしかったら、フィロソフィーのダンスに楽曲を書いていただけないでしょうか!?」と直談判。会場が驚きと拍手に包まれるなか、広瀬は「マネージャーさんとか通してきてる？」と確認しつつ、「仕事が増えました！作曲させていただきます！」と快諾。これにメンバーや観客から大きな歓声が上がった。
広瀬は「私も大好きな『シュークリーム・ファンク』以上の曲は書けないと思うんだけど、それ以上の曲を望まれます…？」と謙遜（けんそん）しながらも、奥津が「ロマンスの神様からのお告げをいただきたい」と応じると、「みなさん、楽しみにしていてください！」と意気込みを語った。
フィロソフィーのダンスは、結成10周年、メジャーデビュー5周年、新体制3周年という“トリプル”アニバーサリーイヤーを迎えており、今回のコラボ発表は節目を飾る特別なニュースとなった。
【ライブ写真】『Kohmi EXPO 2025』でのフィロソフィーのダンス×広瀬香美コラボレーションの様子
この日は、広瀬が“会いたい”と選んだアーティストたちが集結。フィロソフィーのダンスは、テレビアニメ『マッシュル-MASHLE-』のエンディングテーマ「シュークリーム・ファンク」で広瀬とのコラボステージを披露し、パワフルな歌声とダンスで会場を沸かせた。
広瀬は「私も大好きな『シュークリーム・ファンク』以上の曲は書けないと思うんだけど、それ以上の曲を望まれます…？」と謙遜（けんそん）しながらも、奥津が「ロマンスの神様からのお告げをいただきたい」と応じると、「みなさん、楽しみにしていてください！」と意気込みを語った。
フィロソフィーのダンスは、結成10周年、メジャーデビュー5周年、新体制3周年という“トリプル”アニバーサリーイヤーを迎えており、今回のコラボ発表は節目を飾る特別なニュースとなった。