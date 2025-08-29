ドル円は落ち着いた動き続く、１４７円ちょうど付近で推移＝東京為替概況



東京市場のドル円は朝から落ち着いた動き。ドル円は、東京朝方に一時１４６．７７付近まで弱含む場面があった。朝に発表された７月の日本雇用統計で失業率が予想外に低下したことなどを受けて、日銀による利上げ観測から円がやや買われた。ただ、反応は限定的となり、その後は１４７円台を回復するなど方向性の定まらない動きとなった。日本時間午後９時３０分に７月の米個人消費支出(ＰＣＥ)価格指数の発表を控えていることもあって動意は鈍く、午後は午前の値幅内で小動きとなった。



ユーロドルは米１０年債利回りの上昇からややドル高となり、一時１．１６５６付近まで下落。午後は下げ渋ったが、戻りは鈍く、この日の安値圏で推移した。ポンドドルもややドル高傾向となり、午後に一時１．３４９３付近まで下落した。



ユーロ円は対ドルでの下げもあって昼頃に一時１７１．２４付近まで下落。その後は下げ渋り、１７１円半ばまで戻した。ポンド円も昼に一時１９８．２８付近まで弱含んだものの、下値は限定的となり、午後は１９８円半ばを回復した。



