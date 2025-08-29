ドル円１４７．１０近辺、ユーロドル１．１６６５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は147.10近辺、ユーロドルは1.1665近辺での推移。ドル円はここまで146.77から147.11までの狭いレンジ取引になっている。前日ＮＹ終値146.93を挟んだ水準を離れず。ユーロドルはやや上値重く推移している。東京朝方の1.1683レベルを高値に、昼前には1.1656レベルまで下落した。その後は1.1660-70レベルで取引されている。ユーロ円は小幅の振幅。東京早朝の171.71レベルを高値に昼にかけて171.24レベルまで下押しされた。その後は171.60付近へと反発している。米１０年債利回りは４．２１％付近での揉み合い。株式市場は、日経平均が小安く推移も、香港・上海株は堅調とまちまち。



USD/JPY 147.09 EUR/USD 1.1665 EUR/JPY 171.56

