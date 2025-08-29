µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡¡Á°Æü2²ó5¼ºÅÀ¤ÇÂçµÏ¿Ã£À®¤ØÂÆ§¤ß¡Ú³ÆÇ¯¤ÎÀ®ÀÓ°ìÍ÷¡Û
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï29Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£µð¿Í¤ÏÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡¢Á°Æü¤Î¹ÅçÀï¤ÇÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ò¤«¤±¤ÆÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¤·¤«¤·2²ó5¼ºÅÀ(¼«ÀÕ4)¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï¡¢5²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¡£4·î3Æü°ÊÍè¤ÎÇòÀ±¤¬ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¹ÅçÀï¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçµÏ¿¤Ï¼¡²ó°Ê¹ß¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¤·¥×¥íÆþ¤ê¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï19¾¡5ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇºÇÂ¿¾¡¤äºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2013Ç¯¤Ë¤â¥·¡¼¥º¥ó24Ï¢¾¡¤òµÏ¿¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¼õ¾Þ¤È¶¦¤ËµåÃÄ½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2014Ç¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¡¢Ì¾Ìç¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë7Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¡¢6Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤Ê¤É78¾¡¤ò¤Ä¤ß¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤«¤é³ÚÅ·¤ËÉüµ¢¤·¡¢º£µ¨¤«¤éµð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤³¤³¤Þ¤Ç7»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.20¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ÆÇ¯¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
¢¦³ÚÅ·
2007Ç¯¡¡11¾¡7ÇÔ
2008Ç¯¡¡9¾¡7ÇÔ1S
2009Ç¯¡¡15¾¡6ÇÔ1S
2010Ç¯¡¡11¾¡6ÇÔ
2011Ç¯¡¡19¾¡5ÇÔ
2012Ç¯¡¡10¾¡4ÇÔ
2013Ç¯¡¡24¾¡0ÇÔ1S
¢¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹
2014Ç¯¡¡13¾¡5ÇÔ
2015Ç¯¡¡12¾¡7ÇÔ
2016Ç¯¡¡14¾¡4ÇÔ
2017Ç¯¡¡13¾¡12ÇÔ
2018Ç¯¡¡12¾¡6ÇÔ
2019Ç¯¡¡11¾¡9ÇÔ
2020Ç¯¡¡3¾¡3ÇÔ
¢¦³ÚÅ·
2021Ç¯¡¡4¾¡9ÇÔ
2022Ç¯¡¡9¾¡12ÇÔ
2023Ç¯¡¡7¾¡11ÇÔ
2024Ç¯¡¡0¾¡1ÇÔ
¢¦µð¿Í
2025Ç¯¡¡2¾¡2ÇÔ¢¨8·î29Æü»þÅÀ