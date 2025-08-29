ダチョウ倶楽部の寺門ジモン（62）が29日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時半）にゲスト生出演。プラベートで親しい後輩芸人を実名で明かした。

リスナーから親しい後輩芸人について問われた寺門は「絡んでるのは他事務所が多いです。オラキオくんとかね、体操のオラキオ」と語り、元弾丸ジャッキーのオラキオ（47）の名前を挙げた。オラキオは鳥栖工（佐賀）時代に3年連続で総体と国体に出場経験のある元体操選手として知られる。

続けて「あいつ俳優になっちゃってるんですよ。だからスケジュールがいっぱいで会えなくなってる。寂しいんだよね」とボヤいた。

さらに帝京野球部出身で元360°モンキーズのサブロクそうすけ（杉浦双亮）の名前を挙げた。「ゴルフがうまい。あいつ野球やりすぎて、相方に逃げられたっていう。だって四国まで行っちゃったから。どうやって2人のグループやるんだっていう。分裂しちゃったんですよね」と暴露。杉浦は16年シーズン、独立リーグ・四国アイランドリーグplusの愛媛でプレー。

この日のゲストはダチョウ倶楽部の肥後克広と有吉弘行。同番組で高田文夫氏は月・金曜パーソナリティー。松村邦洋は金曜パーソナリティー、磯山さやかは金曜進行。