◎経済統計・イベントなど



◇９月１日



０８：５０ 日・法人企業統計調査

１０：３０ 豪・住宅建設許可件数

１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数

１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・消費者信用残高

１７：３０ 英・マネーサプライ

１８：００ ユーロ・失業率

※レーバーデーの祝日でアメリカ全市場が休場

※マレーシア，ベトナム市場が休場



◇９月２日



０８：５０ 日・マネタリーベース

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・経常収支

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

２３：００ 米・建設支出

※日・閣議



◇９月３日



１０：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）

１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数

１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・卸売物価指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

２３：００ 米・製造業新規受注



◇９月４日



０３：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・貿易収支

１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・小売売上高

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２１：３０ 米・貿易収支

２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数



◇９月５日



０１：０５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演

０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：３０ 日・全世帯家計調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１５：００ 独・製造業新規受注

１５：００ 英・小売売上高

１５：４５ 仏・貿易収支

１５：４５ 仏・経常収支

１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）

２１：３０ 米・雇用統計

２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２１：３０ 米・平均時給

※日・閣議

※マレーシア，インドネシア市場が休場







◎決算発表・新規上場など



○９月１日



決算発表：伊藤園<2593>



○９月２日



決算発表：ダイサン<4750>，不二電機<6654>，内田洋<8057>



○９月３日



※海外企業決算発表：セールスフォースほか



○９月４日



決算発表：積水ハウス<1928>，ティーライフ<3172>，ファースト住<8917>，泉州電<9824>

※海外企業決算発表：ブロードコムほか



○９月５日



決算発表：日本ハウス<1873>，Ｒフィールド<2910>，エイチーム<3662>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，ナトコ<4627>，クミアイ化<4996>，ゼネラルパ<6267>，ハイレックス<7279>，カナモト<9678>





出所：MINKABU PRESS