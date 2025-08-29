東京株式（大引け）＝１１０円安と３日ぶり反落、持ち高調整の売りで軟調推移 東京株式（大引け）＝１１０円安と３日ぶり反落、持ち高調整の売りで軟調推移

２９日の東京株式市場で日経平均株価は３日ぶりに反落。手掛かり材料に欠けるなか、持ち高調整の売りで軟調に推移した。



大引けの日経平均株価は前日比１１０円３２銭安の４万２７１８円４７銭。プライム市場の売買高概算は１８億６６７０万株。売買代金概算は４兆４０６８億円となった。値上がり銘柄数は６３２と全体の約３９％、値下がり銘柄数は９２９、変わらずは５７銘柄だった。



前日の米株式市場では、ＮＹダウは７１ドル高と上昇し最高値を更新した。米経済指標が堅調だったことなどが好感された。ただ、東京市場では、日経平均株価が前日までの２日間で４００円超上昇していたこともあり持ち高調整の売りが先行。為替が１ドル=１４６円台後半へやや円高方向に振れたことも警戒された。週末・月末要因に加え、今晩は米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数が発表されることもあり積極的な売買は手控えられた。日経平均株価は午前１０時前に一時２００円を超える下落となったが、その後は下げ渋る動きもみせたものの軟調状態は続いた。



個別銘柄では、レーザーテック<6920.T>や東京エレクトロン<8035.T>、ソシオネクスト<6526.T>が安く、三菱重工業<7011.T>や川崎重工業<7012.T>が値を下げた。トヨタ自動車<7203.T>やホンダ<7267.T>、任天堂<7974.T>が軟調で、ファーストリテイリング<9983.T>や良品計画<7453.T>、リクルートホールディングス<6098.T>が下落した。



半面、ソフトバンクグループ<9984.T>やアドバンテスト<6857.T>が高く、フジクラ<5803.T>や古河電気工業<5801.T>が上昇。東京電力ホールディングス<9501.T>や三菱商事<8058.T>、ＳＢＩホールディングス<8473.T>が値を上げた。楽天グループ<4755.T>や富士通<6702.T>が買われ、電通グループ<4324.T>は海外事業の売却を検討しているとの報道で急伸した。



