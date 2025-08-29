トリケミカルが２６年１月期連結業績予想を下方修正 トリケミカルが２６年１月期連結業績予想を下方修正

トリケミカル研究所<4369.T>がこの日の取引終了後、２６年１月期の連結業績予想について、売上高を２６０億円から２３０億円（前期比２１．７％増）へ、営業利益を６０億５０００万円から５５億円（同４．６％増）へ、純利益を５０億円から４８億円（同３．３％減）へ下方修正した。



先端半導体を中心に需要は堅調に推移しているものの、特定の中国主要顧客の半導体生産体制の効率化により、生産量に対する材料の消費量が大幅に減少する見込みとなったことに加えて、それに伴い顧客における現在の在庫水準も引き下げていく方針であることから、主にＨｉｇｈ－ｋ材料（高誘電率材料）の出荷を中心に想定を下回ることが要因としている。



なお、同時に発表した７月中間期決算は、売上高１２３億７５００万円（前年同期比５５．２％増）、営業利益３１億７７００万円（同６３．９％増）、純利益２７億７６００万円（同３６．７％増）だった。



