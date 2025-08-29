葬儀の参列者　仕出し弁当食べて男女12人が下痢や腹痛　ウエルシュ菌による集団食中毒と断定　大阪市保健所

葬儀の参列者らが食べた弁当で１２人が下痢や腹痛の症状を呈しました。大阪市はウエルシュ菌による食中毒と断定し、事業者に３日間の営業停止を命じました。



大阪市保健所によりますと、８月２５日の午前に、「葬儀の参列者４７名で弁当を食べたところ、１５名程度が下痢、腹痛の症状がある」と連絡がありました。



１４歳から５７歳までの男女１２人（男性７・女性５）が下痢や腹痛など食中毒のような症状を呈しましたが受診者はなく、全員快方に向かっているということです。





いずれも住之江区の事業者から提供された仕出し弁当（焼き物、ゴマ豆腐、酢の物、造り、ゆば、炊き合わせ、天ぷらなど）を食べていて、複数の発症者の便からウエルシュ菌が検出されたことから、大阪市保健所は食中毒と判断しました。そして事業者に対して、８月３１日まで３日間の営業停止を命じました。【ウエルシュ菌】・人や動物の腸管内、土壌、水などの自然環境に存在します。・熱に強く、増殖する際に毒素をつくり、下痢や腹痛を主とする症状を示します。・魚や肉を使った煮物やカレーのような大量調理食品を原因とする事例が多くなっています。【食中毒予防ポイント】・食品は室温に放置せず、保存する際は急速に冷やし、冷蔵庫で保管する。・調理や温め直しの際は、かき混ぜながら、中心部まで加熱するようにする。