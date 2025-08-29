ミサワ、今期経常を一転93％減益に下方修正

ミサワ <3169> [東証Ｓ] が8月29日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年1月期の経常利益(非連結)を従来予想の3億5300万円→2200万円(前期は3億2500万円)に93.8％下方修正し、一転して93.2％減益見通しとなった。

同時に、2-7月期(上期)の経常損益も従来予想の2億0500万円の黒字→6200万円の赤字(前年同期は5900万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

（１）2026年１月期第２四半期（中間期）業績予想数値の修正売上高につきましては、インテリア・家具業界における継続した厳しい市場環境による店舗業績の伸び悩み、2025年発売の新商品の伸び悩みにより予想を下回る見込みです。営業利益、経常利益、当期純利益につきましては、円高の影響による売上総利益率の良化、支払手数料、広告宣伝費等の販売費及び一般管理費の減少がありましたが、売上高の大幅な減少により予想を下回る見込みです。（２）通期業績予想数値の修正売上高につきましては、引き続き厳しい市場環境による店舗業績の伸び悩みにより予想を下回る見込みです。営業利益、経常利益、当期純利益につきましては、支払手数料等の販売費及び一般管理費の減少が見込まれますが、売上高の減少により予想を下回る見込みです。

