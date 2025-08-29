ステラ マッカートニーとジェフ・クーンズがコラボ! アートとモードが融合する限定Tシャツが発売
ステラ マッカートニー（Stella McCartney）と現代アーティスト、ジェフ・クーンズ（Jeff Koons）のコラボレーションによる限定Tシャツが登場しました。2025年ウィンター ランウェイ ショーで初披露された本作は、ファッションとアートの垣根を超える特別な一着です。
Courtesy of Stella McCartney
本コラボは、長年の友情と創造性を通じて生まれたもの。オーガニックコットンを用いたTシャツには、クーンズの作品《Untitled（Girl with Dolphin and Monkey）》と、ステラが2001年に初コレクションで発表したスローガン「Slippery When Wet」を融合。遊び心とセクシーさ、そして両者に共通する動物への愛がデザインに込められています。
Courtesy of Stella McCartney
この限定Tシャツは2025年8月より販売開始されており、ステラ マッカートニー ブティックと公式オンラインストアで購入可能です。価格は税込6万3,800円。サイズはXSからLまで展開され、ジェンダーレスに着こなせるシルエットとなっています。
Courtesy of Stella McCartney
2026年1月にはスプリング コレクションの一環としてカプセルコレクションが登場予定。アートとファッションの対話は次のステージへと続きます。
Courtesy of Stella McCartney
Stella McCartney × Jeff Koons Tシャツ
6万9,300円（税込）
カラー：ピュアホワイト
素材：コットン 100%
お問い合わせ：
ステラ マッカートニー カスタマーサービス
03-4540-1906
stellamccartney.com
Courtesy of Stella McCartney
