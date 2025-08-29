◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

４月に育休から復帰した。１歳と３歳の母親。子供は高祖父からもらった徳島県のキャラクター・すだちくんのぬいぐるみを取り合い、朝から晩までケンカをやめない。仲裁するのも疲れた。「けんかするほど仲がいい」という言葉にすがる毎日だ。

先日、不仲芸人の代表といわれたお笑いコンビ「おぼん・こぼん」が登壇した映画「ダマガール」の舞台あいさつを取材した。薄暗い壇上。話し始めると止まらない大ベテランに会場がパッと明るくなった。

私も笑いながら取材していた。ふと気づいた。２人の服装がそっくりだ。白いボタンがついた淡いブルーのジャケット、ズボンはダークカラー。シャツはおぼんが白色、こぼんが黒色。衣装？ それとも相談して似せた？ スマートフォンで「おぼん・こぼん 衣装」と検索したが、目の前の服装は出てこなかった。

どうしても気になった。失礼を承知で舞台あいさつ後、トイレから出てきた初対面の２人に声を掛けた。「本日は衣装ですか？」。聞きながらよく見ると、ジャケットの色やポッケの縁取りが少しずつ違う。名物マネジャーは「衣装じゃないです。今日は舞台あいさつだからラフな格好で。合わせたわけでもないです」と説明。おぼんも「おそろいに見えた？」とニヤリと笑った。

衣装でもない。相談してスタイリングしたわけでもない。それでも似た格好で来た。長いケンカから和解した結成６０周年の大ベテラン。なるほど、「ケンカするほど仲がいい」は本当かもしれない。（芸能担当・水野 佑紀）

◆水野 佑紀（みずの・ゆき） ２０１７年入社。２度の育休を経て、芸能担当に復帰。