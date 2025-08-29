Snow Manの『Mカ』パフォーマンス＆チッケム（ソロ）映像に大反響！「ビジュ天才」「サムネが盛れすぎな件」「定点レアだからありがたい」
Snow Manが8月28日、韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』（通称Mカ／エムカ）に出演。新曲「CHARISMAX（カリスマックス）」の英語バージョンを披露した。
■ラウール、渡辺翔太、目黒蓮の“エンディング妖精”にも注目！
黒スーツにメンバーカラーのシャツを合わせ、「Snow Man」と記されたポップなセットを背景に楽しそうにパフォーマンスした9人。
番組でおなじみとされている「エンディング妖精」（パフォーマンスの最後にクローズアップされるメンバー）にはラウール、渡辺翔太、目黒蓮が選ばれた。
番組の公式YouTubeではパフォーマンス映像とメンバーそれぞれにフォーカスした「チッケム」映像が公開。公開から1日経たずして、パフォーマンス映像は100万回再生を突破。チッケム映像も10万回再生を超え、再生数を伸ばし続けている。
SNSではパフォーマンスに絶賛の声が殺到！「ビジュ天才」「サムネが盛れすぎな件」「戦闘力1000」「みんな顔小さい」「再生回数すごいことになってる」「定点レアだからありがたい」「日本の誇り」「華がすごい」「画面越しでもワクワクする」「この曲選んだの最高すぎる」など、国内外から反響が寄せられている。
