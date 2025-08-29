ドジャースの大谷翔平投手が28日（日本時間29日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬デコピンの最新ショットを公開しており、現地メディアも話題にするなどその微笑ましい姿が注目を集めている。

■本塁打王争いのライバルは荒稼ぎ

この日ドジャースが試合がなかったなか、大谷が公開したのが愛犬デコピンの“近況”。カメラに近づいたデコピンは尻尾を振りながら後ろ足2本だけで器用に立ちながら、カメラに向けて視線を送っている。

ドジャースの地元メディア『ドジャー・ブルー』がこの様子に熱視線を送っており、Xで動画を紹介しながら「ショウヘイ・オオタニのインスタグラムより。デコピンは新しい技を覚えたのか？」とその微笑ましい姿を報じている。

この投稿には「デコイにはスキルがある！そして彼は学ぶのが早い！」「これは素晴らしい」「デコイは動きがすごい！ショウヘイの子犬がまた注目を集めているね」とコメントが寄せられるなど、早速話題を呼んでいる。

なお、この日ブレーブス戦に出場したフィリーズのカイル・シュワーバー外野手が1試合4本塁打を放ち、大谷と4本差の49号まで荒稼ぎした。29日（同30日）からは本拠地でダイヤモンドバックスとの3連戦を迎えるなか、リフレッシュを経た大谷のバットから快音は響くのか。

