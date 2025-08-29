ＡＧＰ、今期経常を一転28％減益に下方修正、未定だった上期配当は20円実施

エージーピー <9377> [東証Ｓ] が8月29日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の16.1億円→10億円(前期は13.9億円)に37.5％下方修正し、一転して27.6％減益見通しとなった。



同時に、従来未定としていた今期の上期配当を20円(前年同期は20円)実施する方針とした。下期配当は引き続き未定とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

本日付け「Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Investments 4 Pte. Ltd.による当社株式に対する公開買付け提案の検討の中止及び株式併合により生じる端数株式の買取価格に関するお知らせ」（以下「端数株式買取価格等プレスリリース」といいます。）に記載のとおり、当社の特別委員会において当社の前経営陣が策定した2026年３月期から2031年３月期までの当社の事業計画（以下「旧事業計画」といいます。）の合理性が検証され、当該検証の結果、旧事業計画に含まれる2026年３月期の財務予測について修正が行われました。修正の内容等については、端数株式買取価格等プレスリリースをご参照ください。 当社が2025年５月13日付け「2025年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」において公表した2026年３月期の通期連結業績予想は、旧事業計画における2026年３月期の財務予測に基づく数値であったことから、今般、当社は、上記の特別委員会による検証を踏まえた旧事業計画の修正を受け、2026年３月期の通期連結業績予想について同様の修正を行うことといたしました。



当社は、2025年８月６日付け「配当予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、2025年６月26日開催の当社定時株主総会において当社株式の非公開化を目的とする株式併合等に係る議案が可決され、2025年９月29日をもって当社株式が上場廃止となる予定であること等に鑑み、2026年３月期の配当に関する方針を改めて検討しておりました。

