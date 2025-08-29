Bリーグの千葉ジェッツが28日、公式YouTubeチャンネルを更新。所属する渡邊雄太選手が地元香川県のミニバスチームにサプライズ訪問しました。

訪れたのは香川県のミニバスケットボールチーム「三木トラスターズ」。渡邊選手がバスケットボールを始めた原点でもあるチームです。子供たちが集合したと同時に、背後から接近する渡邊選手。「こんにちはー！」と挨拶をすると、渡邊選手に気が付いた子供たちは、あまりの急展開に驚きを隠すことができず、開いた口が塞がりません。

まず渡邊選手との1on1対決からスタート。プロの意地を見せつける容赦ないプレーがさく裂し、次第に子供たちの笑顔があふれていきます。すると渡邊選手から「2人でも3人でもいいよ！」という提案が出ると、なんと6年生5人と対決することに。渡邊選手の攻撃では、5人の子供たちが一気に攻め寄せボールを奪うことに成功。見事に6年生チームが勝利を収めました。

その後も3ポイントシュート対決で熱戦を繰り広げ、渡邊選手は子供たちとバスケットボールを通して心を通わすひとときを過ごしました。

子供たちからの質問コーナーでは「小学生の時に毎日続けてたことは？」という質問が。渡邊選手は「実家がすぐそこにあって、周りは7時半から8時に登校してると思うけど、5時半くらいに校庭来て、走って、ドリブル練習して、家にリングがなかったから校庭使って毎朝暑いときも寒いときも練習はやってました」と真剣に答えました。

最後は子供からの提案でチームの掛け声を全員で行うことに。腕を高々に上げ「ワン・ツー・スリー！トラスターズ！」と体育館に元気な声が響き渡りました。