タレントの上沼恵美子が２９日、大阪・門真市の「コストコ門真倉庫店」を訪れ、テレビ大阪に３６年ぶりの出演となる特番「上沼恵美子を沼らせたい」（９月２０日・後７時５４分）のロケに参加した。７０歳の上沼がいまだ経験していないことを楽しんでもらおうというのが番組のコンセプト。この日、国内では人生初というコストコを行脚した。

「何でコストコをリクエストしたかと言うと、ハワイに別荘を持っていた時（現地のコストコに行って）、毒々しい色のケーキやら食べたいと思ってたけど買わせてもらえなかったんです。（それなのに）ビールも水も全部私が運んで車のトランクに入れて、ふと車（のシートを）見たら旦那がたばこを吸うとる。ケンカした大嫌いな場所だったんです！」

別居中の夫で元関西テレビ制作局長の上沼真平氏との“トラウマ・エピソード”から、コストコが日本に進出してからも足を向けることはなかったそう。

ところが、この日のロケでモヤモヤは払拭（ふっしょく）されたようだ。「覆された！ まずそうに見えるのにおいしかった」と試食したバターロールなどを自腹でお買い上げ。さらに「こないだ、１００グラム２５００円。阪急（百貨店）で一番の松阪牛を買ったとこ。すき焼き食べた。でも（コストコの牛肉も）負けてない。（米国産牛肉がおいしいとは）知らなかった。料理番組を２７年もしてて情けない」と古希を迎えての新たな知見にワクワクが止まらない様子だった。

テレビ大阪によると、番組が好評ならレギュラー冠番組化することも視野に入っている。