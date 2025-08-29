◇女子ゴルフツアー ニトリ・レディース 第2日（2025年8月29日 北海道 北海道CC大沼C＝6955ヤード、パー73）

首位と4打差の14位から出たプロ2年目の吉沢柚月（21＝三菱電機）が2バーディー、ボギーなしの71にまとめ、通算5アンダーにスコアを伸ばした。

じっと我慢を重ね、吉沢はきたるチャンスをモノにした。前半9ホールは全てパー。「チャンスにはつけられていなかったけど。パットの距離感が良かったので流れは切らさずに…」。そして折り返しの後半10番パー4、残り93ヤードの第2打をピン左3メートルにつけてこの日初バーディーを奪った。パー3の12番でグリーン奥ラフに外すピンチもパーセーブ。その粘りが、16番で10メートルを沈めたバーディーにつながった。

今季はQTランク48位で出場。出場優先順位を入れ替える1次リランキングも56位のため、今大会はウエーティングだった。25日に繰り上がりでの出場が決定。ところが朗報が入った日に、寝違いで首を痛めた。26日の北海道入り後も、フルスイングは「怖いので止めておこう」とウエッジとパターだけを手にグリーン周りだけ確認。“ぶっつけ本番”でのラウンドだった。現在も飛距離は5ヤードほど落ちているが、コンパクトなスイングが逆に安定を生んでいるというから、ゴルフは何が起こるか分からない。

もちろん、それはこれまでの積み重ねがあったからだ。5月の試合中に、スイングで「あっ」という気づきがあった。状態が左に突っ込む悪癖があったため、自身の中で実際のボールから、1個分手前を打つイメージをインプット。「最初は怖かった」というが、測定するとアタックアングルの数値も良かった。そこから、ショットが上向いてきた。

竹田麗央や川崎春花を擁する03年度生まれ「ダイヤモンド世代」の一人。「トップ10を目指して頑張りたい」とまずは堅実な目標を掲げた。ただ、通算7アンダーの上位につける日本女子アマチュア選手権覇者・中沢瑠来（るな）の名前を聞くと目の色が変わった。小学生から知る同学年の仲良し。「瑠来には負けなくないっ！」と笑顔。レギュラーツアーの舞台でのライバルとの上位争いは望むところだ。