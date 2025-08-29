女優の奈美悦子（74）が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。家庭内別居について語った。

この日は仲良しだという女優の池上季実子とそろって登場。「夫婦で大ゲンカすることあるっぽい」とのイメージを振られると、奈美は「×」の札を掲げてみせた。

「全然ならないです、ケンカ」と明言。「私結構ボーッとしてるんで。怒られるんですけど、すぐ謝るの。面倒くさいでしょう？ケンカって」と話した。

家庭内別居をしていると言われると「まあ同じおうちの中で彼（夫）は3階にいて、私は2階で、1階はゲストルームとかいろいろ」と奈美。画像でも1階に玄関、客間、2階にリビング、ダイニングキッチン、奈美の部屋、3階に玄関・夫の部屋があると紹介された。

3階には外から階段を使って上がれるようになっているとも明かされ、「2世帯住宅みたいになっていて」と告白。「彼も撮影監督ってカメラマンの仕事してましたし、時間帯が別々なんです、出かける」「お互いのために別々にしている」と打ち明けた。

全く会わない日もあり「LINEではしゃべることがあります」と奈美。「でも今は彼がうちにいることが多くなったんで、しゃべりますけど、元々があまりしゃべらないので、近所の人には私が独り言が多い女だと思われてる」と話して笑わせた。

この生活スタイルは20年ほど続けているとし「めちゃくちゃ楽ですよ」と笑顔。朝は夫が2階に降りてきてあいさつを交わし、食事をして1日が始まるという。風呂やトイレは3階にもあるが、夫は2階で済ませており「洗うの面倒くさいみたい」と笑ってみせた。

そのため「結構一緒にいますけど、夜ご飯が早いので、仕事がない時は早く食べるので、7時半、8時ぐらいになったら上に行っちゃうので、それからがあたしの時間ですよ」とうれしそうに語った。

「その時間の寝るまでがめちゃくちゃ幸せ」と断言し、「ちょっちょっとおつまみつくって」晩酌をしているとぶっちゃけ。「あとゆっくりお風呂入ったりとか」と優雅な生活を送っているとした。

MCのフリーアナウンサー・神田愛花は「家庭内別居って名前だけ聞くと仲悪くなっちゃったからかなと思うんですけど、全然そうじゃないですね」と感心し、奈美は「あんまり仲は良くないけどね。普通だと思う」と平然と話した。