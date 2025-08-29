バレーボールの世界ナンバーワンを決める“世界バレー”の女子大会（タイ・バンコク）の決勝トーナメント1回戦が日本時間29日に始まる。世界ランキング5位の女子日本代表は今夜、開催国のタイ（同18位）と対戦する。

【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー

タイのギャングライ監督「日本チームは我々にとって先生のような存在」

日本とタイは粘り強いプレースタイルが非常に似ている。それもそのはず、タイのキャテポン ラッチャタ ギャングライ監督は「過去20年から30年にわたり、我々は日本チームから多くのことを学んできました。実のところ、日本チームは我々にとって先生のような存在です」と話す。そしてタイの長所を「ファイティングスピリットですね。我々のチームには良いファイティングスピリットがあります。そして、試合で簡単にはくじけません」と自信をのぞかせた。

またタイの選手は日本のバレーボールをとても熟知していて、キャプテンのアチャラポーン（30）をはじめ14人中10人が日本でのプレー経験がある。アチャラポーンは「日本はとても丁寧なプレーをするチームだと思います。それに、いわゆるアンフォーストエラー（凡ミス）がとても少ないです。なので日本と対戦するなら、こちらも丁寧さで勝負しなければなりません」と警戒した。

ネーションズリーグ（VNL）では0−2から日本が大逆転で勝利

6月のVNLではタイが2セットを先取、その後日本はキャプテン石川真佑（25）や和田由紀子（23）、佐藤淑乃（23）の攻撃陣が奮闘し、大逆転で勝利した。この試合で和田は29得点をマークする活躍を見せた。しかし次戦はタイの地元で行われ、最大6000名収容できるスタジアムはタイの熱烈な応援一色となり、完全アウェイの中行われる厳しい戦いが予想される。



【女子日本代表 試合予定】※日本時間

■予選ラウンド（日本はプールH）

23日 〇3ー0 カメルーン

25日 〇3ー2 ウクライナ

27日 〇3ー1 セルビア

【決勝トーナメント1回戦】

■8月29日（金）

19:00〜 オランダ（A1位） ー セルビア（H2位）

22:30〜 日本（H1位）ー タイ（A2位）

■8月30日（土）

19:00〜 イタリア（B1位） ー ドイツ（G2位）

22:30〜 ポーランド（G1位） ー ベルギー（B2位）

■8月31日（日）

19:00〜 中国（F1位）ー フランス（C2位）

22:30〜 ブラジル（C1位） ー ドミニカ共和国（F2位）

■9月1日（月）

19:00〜 アメリカ（D1位） ー カナダ（E2位）

22:30〜 トルコ（E1位）ー スロベニア（D2位）

9月3日（水）準々決勝 2試合

9月4日（木）準々決勝 2試合

9月6日（土）準決勝 2試合

9月7日（日）3位決定戦、決勝