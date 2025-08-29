群馬・伊香保の記念館で９月１０日から

美人画で知られる大正期の画家・竹久夢二の代表作「黒船屋」が１９１９年（大正８年）の制作後初めて修復され、竹久夢二伊香保記念館（群馬県渋川市伊香保町伊香保）で９月１０日から一般向けに公開される。

関係者は「美しくなった黒船屋を多くの人に見てもらいたい」と来場を呼びかけている。（吉田瑞希）

岡山県出身の夢二は、ファンレターで知った伊香保を初訪問した１９１９年以降頻繁に訪れるようになった。夢二が愛した伊香保で８１年に建てられた同館は、群馬に関係する作品を中心に約１万６０００点の資料を所蔵。中でも、黒猫を抱いた女性が描かれた黒船屋は、教科書で紹介されるなど夢二を代表する作品として知られている。

同館は、毎年の夢二の誕生日（９月１６日）に合わせて黒船屋を限定公開してきたが、昨年９月の公開終了後に行った定期点検時に掛け軸の布部分にあたる裂地（きれじ）がたるみ、絵が描かれた絹布や裂地を縁取る金箔（きんぱく）がはがれていることが判明した。大きな損傷ではなかったが、既に制作から１００年以上が経過し、軸の重みで裂地が切れてしまう可能性があった。三菱財団の助成金を活用できることになり、修復を決めた。

修復は、掛け軸の修復などを専門にする「清心堂表具店」（前橋市若宮町）の４代目鈴木一広さん（６０）が今年２月まで約半年をかけて行った。

掛け軸の修復では裂地を交換することが一般的だが、今回は交換せず、全体の長さを短くする形で対応した。限りなく黒に近い珍しい色の裂地が使われており、木暮香峰子（かねこ）・同館理事長（５８）の「作品の良さはそのままに劣化した部分を美しくしたい」という意向を尊重した。

絹布と裂地の間で目に見える金箔は約２ミリ幅だが、布で隠れた部分を含めると約８ミリ幅に広がっている。絹布や裂地の周囲を金箔で縁取った掛け軸は珍しく、使われている金箔の量からも制作に手間も金もかけたことが分かるという。

鈴木さんは「黒船屋に対する制作依頼者の強い思いが表れている。夢二の代表作を次の１００年後まで伝えられることが光栄だ」と誇らしげに語った。

黒船屋は９月１０〜２３日の期間中、同館の特別室「蔵座敷」で展示する。黒船屋を展示するため１９９５年に作られた和室で、作品が最も美しく見えるよう色調やデザインにこだわっているという。学芸員の熊倉史子さん（３８）は「美しくなった最高の状態を特製の和室で楽しみながら、修復前との違いを探してほしい」と話している。

公開は各日午前１１時と午後２時から。料金は一律２２００円（解説付き）。要予約。申し込みは、同館（０２７９・７２・４７８８）から。

◆黒船屋＝表具師の飯島勝次郎が表装展覧会に出品するための作品制作を夢二に依頼し、１９１９年に完成した。夢二は当時、最愛の恋人彦乃と別れたばかりで、切ない気持ちが反映されているという。掛け軸全体は全長約２２０センチ、横約６６センチ。女性の姿は絹布に日本画の手法で描かれ、周囲を縁取る金箔が美しさを引き立てている。