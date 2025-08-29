°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¤Ç¤Î²ÝÀÇ¤ò¸«Ä¾¤·¡¡¶âÍ»Ä£¤¬ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµÍ×Ë¾¡¡NISA¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×18ºÐÌ¤Ëþ¤Ë¤â³ÈÂç¤Ø
ºÇÂç55¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶âÍ»Ä£¤Ï³ô¼°¼è°ú¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀÇÎ¨20¡ó¤Î¶âÍ»½êÆÀ²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î°Å¹æ»ñ»º¤Î¼è°ú¤ÇÆÀ¤¿½êÆÀ¤ÏµëÍ¿½êÆÀ¤Ê¤É¤È¹ç»»¤·¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¡ÖÁí¹ç²ÝÀÇ¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¡¢ºÇÂç55¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»Ä£¤¬¤¤ç¤¦¸øÉ½¤·¤¿ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµÍ×Ë¾¤Ç¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ô¼°¼è°ú¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖÊ¬Î¥²ÝÀÇ¡×¤È¤·¡¢ÀÇÎ¨20¡ó¤Î¶âÍ»½êÆÀ²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÍ»Ä£¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡áNISA¤Î¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢18ºÐ°Ê¾å¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤è¤¦Í×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¶¨µÄ¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£