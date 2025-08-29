「服どこで買う？」→【しまむら】がおすすめ！ デザイン大優勝♡「激かわトップス」

コーデを無難に終わらせないデザイン性の高いトップスをGETするなら、今や【しまむら】は見逃せない存在かも。今回はftnインフルエンサーがしまむらで見つけた、しまむらの着映えトップスを紹介します。フリルをアレンジできる技ありデザインのものや、ワンツーコーデに華やかさをプラスしてくれるものなど、コーデを考えるのが楽しくなるような心ときめくトップスをリコメンド！

シアー素材のフリルをアレンジできる技ありな一着

【しまむら】「TT*COL2WAYフレアPO」\1,419（税込）

シンプルなリブカットソーにシアー素材のフリルをアシンメトリーにあしらったトレンド感バツグンの一着。シアー素材の繊細な雰囲気が品よく華やかさを演出してくれます。片側のフリルにはゴムを入れることでフリルの位置をアレンジできる技ありデザインにも注目を。手持ちのキャミワンピースに重ねるだけで、手軽に印象チェンジを図れます。

品よく大人の色気を醸し出すペプラムデザイン

【しまむら】「ノースリペプラムCNPO」\1,639（税込）

@minamii.__さんが「いい女感演出してくれます」とラブコールを送る、ノースリーブのニットトップス。胸元の高い位置からふわりと広がるフェミニンなペプラムデザインによって、上品に着映えコーデを楽しめそう。ウエストまわりのカバーもしやすく、フレアなチュールスカートはもちろんタイトなナロースカートとも好相性の予感。

たっぷりフリル & ギャザーが一点投入で存在感を発揮

【しまむら】「サッカーカタフリルノースリBL」\1,639（税込）

たっぷりとフリルやギャザーを用いた甘口デザインが、ワンツーでもおしゃれ上級者見えを叶えてくれそうなサッカー生地のブラウス。一点投入で存在感を発揮するボリューミーなデザインながら、まっすぐな胸元のラインのおかげで首元が詰まって見えにくいのが魅力です。トレンドカラーであるバターイエローのやさしげな色合いも、コーデの鮮度を高めてくれるはず。

ボリューム袖の花柄刺繍がクラシカルなムードを演出

【しまむら】「シシュウBL」\1,639（税込）

ナチュラルで上品な雰囲気が漂うこちらのブラウスは、両袖に花柄の刺繍があしらわれているのがポイント。袖口にシャーリングを入れてメリハリを出したボリューム袖も相まって、ジーンズとのワンツーコーデをクラシカルな印象に格上げしています。シャープなスキッパーネックは抜け感を出しやすく、あえてリボンを垂らして着こなすのも素敵！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@m12314s様、@minamii.__様、@marino12131様、@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ