サスペンスも恋愛も号泣作もまるっと任せて！Netflixでおすすめの最旬韓国ドラマTOP10 【ハングクTIMES Vol.220】
今年も、幅広い作品で視聴者を魅了している韓国ドラマ。皆さんはどんな作品にハマりましたか？本記事では、2024年、25年Netflixで配信されたドラマの中で、ドラマオタクである筆者が厳選したおすすめの最旬韓ドラTOP10をご紹介します。号泣必至の感動作から“鬼キュン”ラブコメ、傑作サスペンスまで韓国でも話題だった作品ばかりなので、お気に入りの作品を見つけるヒントになれば幸いです♪
■1位『おつかれさま』
やはり2025年に誕生した大名作といえば本作でしょう！本作は、1950年代の済州を舞台に、済州島で生まれ、自らが与えられた運命に立ち向かうヒロインエスンと、彼女を一途に愛し続ける誠実な男グァンシクの冒険に満ちた一生を描く物語。
エスンとグァンシクの初恋を1〜4話の“春”に盛り込み、夫婦が子どもを育てていく時期が“夏”に描かれるというように、全16話で1960年代から2025年までのある家族の約70年にもわたる歳月を描き出します。過酷な境遇でも腐らず前を向いて立ち向かっていく夫婦の、壮大なラブストーリーであり、家族の物語が展開していきます。
こちらまで思わずほほ笑んでしまう幸せな瞬間から、胸が張り裂けそうなほど辛い瞬間まで、彼らの人生史が濃密に描かれるのですが、妻、夫として、親として、そして誰かの子どもとして、だれもが自分の家族を思い浮かべて、共感して、涙してしまう…全世代の心を震わせる脚本は、正直レベチの域！
ラスト4話は、家族の絆と、無性の愛に嗚咽（おえつ）するほど大号泣してしまい、次の日はとんでもなく目が腫れました。なんですが、決して激重なわけではなく、たまにクスッと笑わせてくれるのも、さすが「ドラマ史に残る名作」とうたわれる『椿の花咲く頃』のイム・サンチュン作家！
どの世代であっても苦労して生きてきた人々への、「おつかれさま」という慰めのメッセージに、心が震える今年の大傑作。観てない人はティッシュ一箱抱えてNetflixへダッシュです！
▼配信情報
Netflixシリーズ『おつかれさま』独占配信中
■2位『涙の女王』
『愛の不時着』の記録を破り、24.9％という過去最高の数値でtvNドラマ視聴率歴代1位を記録し、2024年日本でも沼人を爆誕させ、話題をさらった『涙の女王』。
本作は、愛が冷めきり離婚を考えるほど関係が悪化してしまった財閥令嬢ホン・ヘイン（キム・ジウォン）と、田舎出身のエリート弁護士ペク・ヒョヌ（キム・スヒョン）夫婦が、ある日、ヘインが余命宣告を受けたことで、試練を乗り越えながら絆を取り戻していくロマンスドラマ。
やはりさすが『愛の不時着』のパク・ジウン脚本家。細かい伏線と丁寧な心情描写、そしてコミカルな掛け合いと涙を誘う展開の塩梅（あんばい）が絶妙で、序盤からどっぷり感情移入させられます。ロマンス、家族愛、財閥のドロドロ陰謀が絡み合っていく展開は、まさに王道韓国ドラマど真ん中！“不時着”以降、韓ドラはご無沙汰…という方や、韓ドラ初心者にもおすすめ！
主人公2人の夫婦愛はもちろん、周辺の人々それぞれの愛と家族の温かさに、後半は号泣してしまうはず。特にヒロインヘインの弟スチョル（クァク・ドンヨン）の夫婦のエピソードは滝涙必至です。笑ってキュンとして号泣して…韓ドラの魅力総合セットで、しばらくロスになること間違いなしの一作です。
▼配信情報
Netflixシリーズ『涙の女王』独占配信中
■3位『未知のソウル』
今年韓ドラオタクたちの間で、“ヤバいのきた”と騒がれていたのが、『未知のソウル』。本作は、同じ顔をしてるけれど、性格から考え方、生き方までまるで正反対の双子が“人生を交換する”物語。双子の一人は自由奔放な元陸上選手、ユ・ミジ。けがが原因で陸上を辞めて定職にもつかず、自由気ままに生きています。
そしてもう一人が完璧主義なエリート、ユ・ミレ。仕事や社会的な立場では成功しているものの、職場でのいじめに苦しみ、内心では大きなプレッシャーや孤独を抱えています。ミジが彼女のいじめを知ったことをきっかけに、2人は人生を交換することに…。
序盤からなんだこれ、とんだ名作やないか！と思ったら、全韓ドラオタクが大号泣した 『五月の青春』の脚本家イ・ガンと『サイコだけど大丈夫』パク・シヌ監督のタッグとのことで全力納得。繊細な世界観に魅せられっぱなし…！
双子が互いの人生を交換するというプロットだけでもめちゃくちゃ惹き込まれるんですが、互いの全く異なる視点から、自分にはなかった新たな価値観を見つけたり、2人がそれぞれ自分自身を見つめ直していく過程が感動的で、何度も心打たれてしまいます。ミレの職場いじめ、ホスの障害など、挫折が丁寧に描かれ、入れ替わりを通じて再生する姿に、誰もが共感し、希望を感じられるはず。
そしてミジ×ホス（ジニョン）の超エモロマンスにも注目！感情が表に出にくいホスの、サラッとした愛情表現に『ユミの細胞たち』シリーズ以来の発狂必至案件です皆さん…!キュンとしてウルっとして、そして数々のセリフが胸に突き刺さる…「人生ドラマ」入り待ったなしのおすすめの一作です。
▼配信情報
Netflixシリーズ『未知のソウル』独占配信中
■4位『白雪姫には死を〜BLACK OUT』
本作は、ドイツでシリーズ累計350万部突破の傑作警察小説を原作に、お酒を飲み過ぎた後、突然2人の友人を殺した罪で殺人前科者になった若者が10年後、その日の真実を暴く過程を描き出す逆追跡スリラードラマ。
閉鎖的な村を背景に、隣人たちが殺人事件をめぐり、これまで隠してきた“醜い本性”が明らかになっていきます。小さい村での“犯人探し”、さらに村の住人誰もが怪しく見えてくる…というもうサスペンス好きにはたまらん展開で、序盤から虜（とりこ）になってしまいます。
“緊張感途切れさせねぇぜ？”的な構成になってるのが本当に見事でして。点と点がつながって線になっていく緻密な脚本に、ラストまで本当に無我夢中で駆け抜けてしまう。「賞賛に値する脚本」と、本国サスペンスオタクに絶賛されたのも納得です。
罪を犯した人間はもとより、身勝手な都合で隠蔽しようとする人間の恐ろしさに、腑（はらわた）が煮えくりかえるほど怒り狂ってしまうわけなんですが。高校時代の友人たち、近所の隣人たちの利己心と劣等感、裏切りなど、そのどれもが遠い話じゃなくって、どのコミュニティにも“あり得ない話”じゃないのがまた本作の恐ろしいところ。
重苦しい展開は続くけれど、結局は人の善意や後悔が事件の糸口になっていたり、どんなに裏切られても踏みにじられても、真実を求めて立ち上がる強さだったりと、人間が持つ“善”の部分が一筋の希望の光になっているのも心が救われます。ハラハラして怒り狂って、スカッとして、そしてラストにはジーンとしてしまうはず！
▼配信情報
『白雪姫には死を〜BLACK OUT』Netflix、U-NEXTなどで配信中
■5位『トラウマコード』
疾走感あふれるストーリーで、「面白い！」と日本でも話題をさらった本作は、一流の重症外傷センターを作るため、戦場に身を置いていた医師ペク・ガンヒョク（チュ・ジフン）が大学病院に着任。歯に衣着せぬ物言いと確実な医療スキルで、有名無実な重症外傷チームを育て上げていくメディカルドラマ。
破天荒で一匹狼な主人公ガンヒョクが、誰に媚びることもなく、少々荒っぽさもありながら、病院内の改革を進めていきます。患者を第一に考えて病院の上層部をなぎ倒していく痛快さ、息つく間もなく入ってくる緊急重症者を救う緊迫感、そして弟子となる肛門科の若手医師をはじめとする仲間たちとの人間ドラマと、1話に全てがギュギュッと凝縮されているのに、ゴチャついてないのがまた良くって。
ストーリーも疾走する彼らの如く、超スピーディーに展開していくので、本当に体感“秒”で駆け抜けてしまうはず。さすがに全8話、1日は厳しいかな…と思うじゃないですか。それが1話観はじめたら止められず、余裕で1日で駆け抜けてしまいました。(笑)
重症外傷センターってテーマはとんでもなく重そうなのに、これがそんなに重すぎないってのが本作が見やすいポイントかなと思います。クスッと笑える適度なコメディも挟みつつ、病院内のいざこざもそこまで重すぎない。次々と事件が発生するので、考える隙が全くない！
そしてやはりガンヒョクを演じるのがチュ・ジフンってところが最高なのです。超絶口が悪くて、荒っぽいながらも、常に患者第一でその信念で仲間を引っ張っていくのがなんとも胸熱です。あと肛門科の弟子1号チュ・ヨンウのリアクション芸もいちいち最高で、2人のバディモノとしての楽しさも。
普段韓ドラ観ない方や、韓ドラ初心者さん、また韓ドラスランプ期の方にもおすすめしたい一作です。
▼配信情報
『トラウマコード』Netflixにて独占配信中
■6位『いつかは賢いレジデント生活』
人気作『賢い医師生活』のスピンオフである本作では、“賢医”の舞台だったユルジェ病院の分院「鍾路ユルジェ病院」の産婦人科を舞台に、1年目のレジデント（研修医）たちの成長と友情、そして恋愛が描かれていきます。
新米医師として自信ゼロでミス連発、指導医に怒られまくり、患者とのコミュニケーションでも空回り…新米レジデントたちのリアルな葛藤や成長を描いたストーリーは、新社会人や、新しい環境で奮闘する経験をした人にとっては共感ポイントが山盛り！失敗や挫折を繰り返しながらも仲間や患者との絆で少しずつ前に進む姿は、グッとくると同時に、頑張るエネルギーをもらえるはず。
あと、今回やはり舞台が産婦人科というのがミソでして。産婦人科は新しい命が生まれる喜びと、時には予期せぬ悲しみが共存する場所。患者やその家族たちの人生模様は、“賢医”同様に人生の喜怒哀楽が詰まっていて、やはり涙なしでは観られません。
そしてこのシリーズの醍醐味といえば、『応答せよ』シリーズから続く伝統でもある、妙に“リアル”な鬼キュン恋愛パート！今回もオタクを沸かせに沸かせた沼男が登場！
その名もみんなのパイセンク・ドウォン先生（チョン・ジュンウォン）！産婦人科4年目で、主人公オ・イヨン（コ・ユンジョン）たちの先輩です。仕事では抜かりなく、後輩や患者に対してはめちゃくちゃ優しい理想の先輩ながらも、ちょっとポワンとしたとぼけ具合がもう…沼でしょう…？しかも、恋愛に奥手で疎そうなのに、なんか小慣れてて謎にやり手っぽいのも沼!!間違いなく “ク・ドウォンマジック”にかかること必至です！
▼配信情報
Netflixシリーズ『いつかは賢いレジデント生活』独占配信中
■7位『エスクワイア: 弁護士を夢見る弁護士たち』
これ、めちゃくちゃ面白くないですか…？観るもの大渋滞してるのに、最新話までぶっ続けで観てしまいました…。本国のテレビ放送の視聴率も、初回3.7%程度だったのに4話で8.3%まで爆伸びしてるのも納得です。
本作は、大手法律事務所ユルリムを舞台に、正義感あふれるが社会性に欠ける新人弁護士カン・ヒョミン（チョン・チェヨン）が、失敗を 繰り返しながらも理想の弁護士を目指して成長する姿が描かれるリーガルヒューマンドラマ。
ヒョミンの正義感と完璧主義で冷たい敏腕弁護士ユン・ソクフン（イ・ジヌク）の現実主義がぶつかり合いながらも、弁護士としての理想と現実のせめぎ合いを描いていきます。基本1話完結でさまざまな案件を扱っていくわけなんですが、この毎話の案件がめちゃくちゃリアルで、深い人間ドラマが展開していくのもハマりポイント。毎回劣勢展開と思いきや、ヒョミンの驚きの解決方法と見事な逆転劇に、「そうくる?!」と唸らされるのも気持ちいい。
あと、イ・ジヌク演じるユン弁護士が沼オブ沼すぎる案件。完璧で冷徹、あまり表情が読めない彼の、仮面の下に垣間見える過去のトラウマや脆さ、人間らしさに猛烈に心つかまれます。まるでCMなわんちゃんとの戯れも沼！
リーガルドラマなので日本語吹き替えがあるのも結構ありがたく、最新話まで一気に駆け抜けてしまうはず！最近ハマれるドラマがない…という人は今すぐ直行してください！
▼配信情報
Netflixシリーズ『エスクワイア: 弁護士を夢見る弁護士たち』独占配信中
■8位『悪縁』
サクッと短めかつ、サスペンス派の皆さんにはコレです！全6話と、韓ドラオタからすれば余裕で1日2日で観られてしまう手軽さながら、濃密すぎるストーリーで、時間も忘れて夢中で観てしまう一作です。
本作は、借金まみれの男パク・ジェヨン（イ・ヒジュン）が保険金目当てに父親を殺害する計画から始まります。それをきっかけに、ジェヨンをはじめ、医師、ギャングら6人の登場人物が「悪縁」で結ばれ、複雑に絡み合い、過去の秘密や罪が明らかになっていきます。
それぞれ異なる人物の視点から物語が展開し、過去と現在を行き来するわけなんですが、「え?!」と思わず前のめりになってしまうどんでん返しが連続し、予測不能な展開にくぎづけに！しかも、一見無関係そうに見える人々が「ここでつながってんのか！」という、緻密な“悪縁のつながり”の面白さもあって、爆速で駆け抜けてしまうこと必至！悪行をしたら必ずブーメランのように自分に返ってくる因果応報の展開に、超胸糞ながらもスカッとするはず。
殺人、裏切り、過去の因縁が複雑に絡み合いながら、散りばめられた伏線が一気に収束する後半の怒涛の展開は、これぞ韓ドラの真骨頂！サスペンスオタクには、めちゃくちゃ刺さる、寝不足確定の一作です。
▼配信情報
Netflixシリーズ『悪縁』独占配信中
■9位『となりのMr.パーフェクト』
国民の年下男子のチョン・ヘインと、絶対的ヒロインチョン・ソミンという超スペシャルカップルが織りなす胸キュン“幼なじみロマンス”。『海街チャチャチャ』を執筆したシン・ハウン作家作なので、クスッと笑えるテンポのいい会話の掛け合いと、キュンの塩梅が絶妙で、ラブコメ好きにはたまらんやつ！
本作は、人生を再起動しようとする女性（チョン・ソミン）と、その女性の“黒歴史”であるお母さんの友達の息子（チョン・ヘイン）が繰り広げるラブコメディー。
超エリートで、海外の世界的な大企業に勤めていたヒロイン、ソンニュが、なぜ会社を辞めて、婚約を破棄して日本に帰ってきたのか、その理由が徐々に明らかになっていきます。これがまぁ…言葉を失うほど酷いのですが、恋に仕事に、1人の女性の“人生再生ヒューマンドラマ”としてもめちゃくちゃ見応えがあります。しかも超エネルギッシュでパワフルなソンニュが、幼なじみの前でだけ“弱い自分”をさらけ出しているのが、また胸熱でグッとくるところです。
そしてそのソンニュを、ふざけながらも支える、内向的で超思慮深い幼なじみスンヒョを演じるのがチョン・ヘインなの、キャスティングが神すぎませんか…？キュートな赤ちゃんフェイスながら、ソンニュのためなら熱くなり“男”を開花していくさまは、ギャップ萌えの連続！
人知れずソンニュに少女のようにときめいてる姿には、胸がギューンとなること間違いなし！やっぱり幼なじみものって最高だなぁ…と思わせてくれる、ラブコメ好きには激推しの一作です。
▼配信情報
Netflixシリーズ『となりのMr.パーフェクト』独占配信中
■10位『暴君のシェフ』
筆者がこの記事執筆時点でまだ始まったばかりなんですが、1話観た時点で安定の“ぶっ飛び韓ドラ”っぷりに、「やっぱ韓ドラってこれだよな〜！」とワクワクが止まらなかったので、さっそく10位にランクイン！序盤からこの王道感、さすが『星からきたあなた』のチャン・テユ監督作です。
本作は、現代の天才フレンチシェフ、ヨン・ジヨン（イム・ユナ）が500年前の朝鮮王朝にタイムスリップし、「口に合わなければ極刑」と恐れられる、絶対味覚を持つ暴君イ・ホン（イ・チェミン）の厳しい舌を満足させるために奮闘するファンタジーラブコメ史劇。
ジヨンの現代っ子マインドとイ・ホンの時代錯誤な王様っぷりが、会話の中で絶妙にズレていて、序盤からクスッと笑えます。王様ホンが一見コワモテの暴君ながらも、ジヨンの料理に心揺さぶられたり、意外と子どもっぽい一面を見せたりする、そのギャップに今後沼人爆誕の予感！イ・チェミンの大ブレイク作になりそう…！
フレンチと朝鮮宮廷料理が融合した「フュージョン料理」が毎回登場したり、宮廷の権力争いや陰謀が物語にスリルをプラスしていたりと、いろんなスパイスが入っていて、ラストまで飽きずに駆け抜けられそう。王道ラブコメ不足の方はぜひ直行してください！
▼配信情報
『暴君のシェフ』Netflix独占配信中
（文：DramaWriter Nana）
【ランキング表】気になるTOP10…最新作から話題となった『涙の女王』などがランクイン
