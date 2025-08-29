ドラマ「ジェシカおばさんの事件簿」などで知られた俳優のフロイド・レヴィンさんが死去した。93歳だった。「ベイウォッチ」「女刑事キャグニー＆レイシー」などのドラマのほか、映画「狼たちの午後」（1976年）や「ハングオーバー！消えた花ムコと史上最悪の二日酔い」（2009年）などにも出演したレヴィンさん。今月24日の朝にこの世を去ったことが28日になって遺族によって伝えられた。



【写真】病床でも家族とともに笑顔を見せていた

タクシーの運転手を経て、演技の世界に転向、「ミッション：インポッシブル」シリーズなどを手掛ける有名プロデューサー、ブライアン・ロビンスの父としても知られた。1980年代初頭に俳優活動を始めた際、母方の姓を名乗るようになったブライアンとは、「アーキー・バンカーズ・プレイス」で父子共演も果たした。



ブライアン・ロビンスの妻トレイシー・ロビンスはインスタグラムにフロイドさんと家族との画像を掲載。「私の最愛の義理の父フロイド・レヴィンは、昨日8月24日に彼の美しい家族に囲まれて安らかに亡くなりました(そして多分誰かが彼にマティーニを持ってきてくれることを願っています)。 最高の義理の父、おじいちゃん、そしてジョークスターの周りには、フランク・シナトラ、クラシック映画。そしてフロイドはみんなを笑わせていた」とコメントした。



ブライアンがフロイドさんにそっくりであると伝えた上で、「私の永遠のブルックリンの少年、フロイドへ。マティーニが冷たく、シナトラの歌が終わらないように! 天国でキャスティングコールがあると思いたい」と思いをつづった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）