「焼肉トラジ」新メニュー3品 肉を薬味と一緒に楽しむ『焼きしゃぶセット』が登場
焼肉トラジは、9月1日より、国内の焼肉トラジ全店舗にて新メニューの販売を開始し、焼肉文化の発展に寄与する取り組みをより一層強化する。
【写真】お肉でさっぱり楽しむ！焼きしゃぶセット
創業30周年を記念して、より多くの人に焼肉を楽しんでもらうための思いと、焼肉食文化の発展に寄与する取り組みとして、医食同源の理念に基づいた「焼肉＝健康食」を体現するメニューとして、旬の食材を使用したメニューと、肉を薬味と一緒に楽しめる『焼きしゃぶセット』の販売を開始する。
■新メニュー詳細 ※価格は税込
『焼きしゃぶセット』
タン塩 - 焼きしゃぶセット：2310円〜
ツラミ - 焼きしゃぶセット -：1320円〜
サーロイン - 焼きしゃぶセット -：3300円〜
ミスジ - 焼きしゃぶセット -：2530円〜
霜降りの黒毛和牛をもっとおいしく、幅広い世代に楽しんでもらうため、肉と一緒に野菜もたくさん食べられるメニューとして考案。サッと炙った後、薬味野菜を巻き、特製のポン酢ダレに付けて。また、黒毛和牛だけではなく、旨味の多いツラミや人気のタン塩もおすすめ。
『季節のサラダキムチ』
2色のキウイフルーツのサラダキムチ（秋限定）：660円〜
季節感を出すのが難しい焼肉店で、季節を感じることのできるメニューとして、現在も行っている『季節のキムチ』を磨き上げ、『季節のサラダキムチ』として旬の果物を使用し、食べやすいメニューにした。
『季節のフルーツサワー』
2色のキウイフルーツサワー（秋限定）：880円
『季節のサラダキムチ』と同じ果物を使用。
