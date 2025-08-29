2018年平昌冬季五輪では女子団体パシュートなどで金メダルを獲得し活躍した、元女子スピードスケートの高木菜那さん（33）が2025年8月27日、自身のインスタグラムを更新。パリ五輪・柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実選手（33）とのツーショットを披露した。

「友達がくれた猫耳サウナハットかわいい」

高木さんは、「朝からサウナで朝活」といい、角田夏実さんとツーショットを投稿。「なななつサウナ好きです」「おすすめのサウナ教えてください」と問いかけていた。

高木さんは「先週も会えて今週も会えるの幸せすぎるまたいこーね！」、「友達がくれた猫耳サウナハットかわいい」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、角田選手が鏡越しにスマホを構えた自撮りで、ツーショットを披露。高木さんは猫耳つきのサウナハットをかぶり、笑顔をみせていた。

この投稿には、「サウナハット似合ってます」「なななつ、もはや一心同体だね」「2人とも可愛すぎる」「共にオリンピックメダリストしかもかわいいとか反則やろ」「美女同士最高です！」といったコメントが寄せられていた。