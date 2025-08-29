プロ雀士・高宮まり（36歳）が感じた“Mリーグ発足後”に起こった変化。麻雀のルールを知らなくても「楽しい」
麻雀プロリーグ「Mリーグ」KONAMI麻雀格闘倶楽部の高宮まり（36歳）。プロ雀士として活動しながら、グラビアアイドルという二刀流で活動する。ほんわかした性格で、男女問わず高い人気を誇る。
インタビュー前編では、どんな幼少期を過ごし、いつ麻雀に出会ったのか、これまでの半生を振り返ってもらったが、後編ではMリーガーとして活躍する現在のことや、36歳の高宮にプロ雀士と切り離して、個人についての目標を語ってもらった。
◆Mリーグ発足時は「一体どんな大会なんだろう……？」
――2018年にMリーグが発足され、高宮さんは初年度にKONAMI麻雀格闘倶楽部に加入されました。当時はどんなお気持ちでしたか？
高宮：指名されるまでは正直、自分が関わることになるとは思っていなかったんです。「新しいことが始まる。私もその内に参加できたらいいな」という感じだったので、驚きました。
Mリーグ開幕時はとにかく何もかもが初めての体験で手探りでした。KONAMIと契約して、その上でチームとして挑む麻雀大会……なんかすごそうだけど「一体どんな大会なんだろう……？」と思っていたというか。
発足当初はみんなが手探りだったと思います。チームメイトといってももちろん存在は知ってはいたけれど、前原（雄大）さんは大先輩で、レジェンドでしたし、遊んだことはなかったというか（笑）。良くはしていただいていましたけど、そんな方と仲間として接するのも新しい感覚でした。
◆応援する側のスタイルも変化している
――現在のチームメイトとの関係性は？ 新たに滝沢和典さんが選手兼監督に就任したことも話題となりましたが。
高宮：以前のチームメイトだった前原さんと藤崎（智）さんとは年齢差があったし、とにかく見守っていただいている感じでした。今は年齢もそこまで離れていないんですけど、近からず遠からずという感じで……親戚のいとこの集まりくらいの感覚なのかな（笑）。わいわいしたりもするけど、べったりもせず。チームとしては程よい距離感なんじゃないかと思います。
――「人に興味がなかった」と言い切っていた高宮さんが麻雀と出会ったことで、たくさんの人と関わっていく人生を歩み始めて、今はチームのメンバーとして仲間と団結して戦っているのは改めて面白いですね。それもたくさんのファンに応援してもらって。
高宮：そうですね。初年度は「Mリーグができた、すごい！」という感じで見てくださった方もいると思うんですけど、あれから月日を重ねる毎に、生中継を見るのを楽しみにしてくださる方が増えていると実感しています。ご家族やお友達同士で見る方も多いので、応援する側のスタイルも変化していると感じます。
◆麻雀のルールを知らなくても「楽しい」
――プロ雀士としてどんな未来像を描いていますか？
高宮：今はたくさんの方に麻雀に興味を持っていただいていますが、例えばMリーグもそうだし、いろんなプロ雀士が配信なども頑張って、麻雀を広めるようと尽力している結果だと思うんですね。
プロ雀士として、広がっていく熱みたいなものを実体化していくことを頑張りたいと思っています。麻雀を見たり、打ったりなど、リアルな行動に移してくれる取り組みができたらと。
――麻雀を見るという話だと、「Mリーグ」のパブリックビューイングをはじめ、「見る雀」も盛り上がっていますよね。
高宮：見る雀専門の人の中には、麻雀のルールを知らなくても「楽しい」と仰ってくれる方も多くて、それは私にとっても新しい発見でした。
プロ雀士を長らくやっていると、麻雀を打ったことがない人の視点を忘れちゃうんです。そんな中で、そこまで麻雀に興味がなかった方から「『Mリーグ』を見たら面白かった」と声を掛けてもらったことがあって。Mリーグの魅せ方のお陰もありますけど、これは大きな変化だと思いました。
