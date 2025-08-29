「狂気」は弱点ではない！ロシア・ウクライナ和平交渉に向けたトランプ外交戦略の真意／倉山満
―［言論ストロングスタイル］―
国際政治において「狂気」は時に強力な武器となる。トランプ米大統領はその強みを巧みに使いながら、地球規模の盤面で緻密な外交戦略を展開する。8月、トランプ米大統領とプーチン露大統領の会談は世界に衝撃を与え、プーチン氏に「トランプ大統領の登場でトンネルの先に光が見え始めた」といわしめた。しかし、トランプ米大統領の外交で特に注目すべきは、ロシア・ウクライナ和平に向けた布石として、中央アジアのアゼルバイジャンとアルメニアの仲裁に成功したことだ。憲政史研究家の倉山満氏がトランプの外交戦略の真意と、その背景にある現実主義的な国際政治観を読み解く。（以下、憲政史研究家・倉山満氏による寄稿）
◆「狂っていると思われること」は弱点ではない
ドナルド・トランプ米国大統領、とかく評判が悪い。そもそも「頭がおかしい人」と扱われ、世界各国で行っている和平交渉も「ノーベル賞が欲しいだけだろ」と揶揄される。
確かに、大統領一期目末期に、熱狂的な支持者が国会議事堂に乱入、それを煽動するような言動を行った。確かにトンデモない人物だ。しかし、人間の評価に百点も零点もない。時に大きなマイナスがあったとしても、大きなプラスを否定できることにはならない。
そもそもの前提である。国際政治において「狂っていると思われること」は、決して弱点ではない。時に強力な武器となる。たとえば金正日である。アメリカに逆らった数多の独裁者が非業の死を遂げる中、独裁者としてベッドの上で死ねた。「こいつは本当に核兵器を撃つかもしれない」と思わせる一点を武器に。
ではトランプはどうか。言葉は人を騙す。特に色眼鏡で言葉を読み解く人は、勝手に騙される。しかし、行動は嘘をつかない。本誌7月22日発売号でも詳述したが、イスラエルとイランの十二日間戦争に関するトランプの手腕は見事だった。トランプは「戦争設計」ができる。つまり紛争に関して、最終的な落としどころを決めておいて、慎重かつ計画的に事を運べる。しかも、ああ見えて粘り強い。そして大局観がある。
◆会う前に布石を打っていたトランプ
今の世界の注目は、トランプが仲介している、ロシアとウクライナの和平だ。首脳会談が相次いでいるが、トランプはウラジーミル・プーチン露大統領と会う前に、布石を打っている。
中央アジアの、アゼルバイジャンとアルメニアは、数百年の怨念を抱える仇敵だ。ここに介入した。
両国は旧ソ連邦の一部だったが、独立国となった今も仲が悪い。お互いの領土内に飛び地を抱えており、特にアゼルバイジャン内のアルメニアの飛び地のナゴルノ・カラバフは常に紛議が絶えない。
アゼルバイジャンはトルコから見て、唇と歯の関係にある。ロシアとトルコは宿敵。さらにトルコとアルメニアの関係は最悪。畢竟（ひっきょう）、ロシア・アルメニア vs.トルコ・アゼルバイジャンの構図となる。
ところが近年、劇的な変化が起きていた。
◆アゼルバイジャンとアルメニアの和平
NATOの嫌われ者のトルコはロシアに圧迫されていたが、屈服していた。するとアルメニアのNATO寄りの姿勢が鮮明になった。そこでウクライナ紛争を機に、トルコはアゼルバイジャンにナゴルノ・カラバフへ進攻させた。ただし、ロシアの了解の上で。アルメニアは、なすすべがなかった。ところがロシアがアゼルバイジャンの航空機を誤爆したにもかかわらず、逆切れ。多くのアゼルバイジャン人をスパイ容疑で検束するに至って、関係が悪化。
この機をとらえて、トランプがアゼルバイジャンとアルメニアに和平を結ばせたのだ。見事と言う他ない。プーチンが親分として対立する子分の双方を見捨てたのだから、トランプが入り込んでも縄張り荒らしと批判される所以は無い。
