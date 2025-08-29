夏おやつに「とらやのあんペースト」が大活躍。かき氷、アイス、アイスコーヒーにも

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部かまこ。主に生活企画を担当。甘いものが大好きで、和も洋もアイスも駄菓子もよく食べ、おやつタイムに幸せを感じます。

我が家にとって、あんこは特別な存在。「とらやの羊羹」は、特別な日のおやつであり、帰省の手土産の定番でもありました。そんな中で出会ったのが、とらやの「トラヤあんスタンド あんペースト」です。

「もっと気軽に『あん』を楽しんでほしい」という願いから、とらやの伝統を受け継ぐ和菓子職人がこだわり抜いて開発したというこのあんペースト。上質な小豆から作られたやさしい甘さのあんは、上品なのに奥深い濃厚さを感じさせてくれます。

実は、このやさしい甘さのあんこそが、暑い時季におすすめ。冷たいスイーツとの相性も良い逸品なんです。

あんペースト 2入（こしあん、黒砂糖とメープルシロップ）2376円（税込・送料別）

「あんこは冬のもの」と思っていませんか？

ひんやり冷やしたおしるこも簡単にできちゃうし、アイスクリームやヨーグルトなどの乳製品はもちろん、アイスコーヒーにもピッタリなんです。 かき氷に添えれば、普段のシロップとは一味違う、上品で奥深い最高のトッピングになります。厳しい暑さで食欲が低下しがちな時季だからこそ、あんのやさしい甘さが体にすっと染み渡ります。

バニラアイスクリームに添えて。軽く混ぜると、専門店でいただくような上品な小豆アイスの完成。いつものアイスが、驚くほど贅沢なデザートにランクアップします。

いつものアイスカフェオレは砂糖の代わりに「黒砂糖とメープルシロップ」のあんペーストを加えて。まるでカフェで飲むような本格的で風味豊かな一杯に。

「あんペースト」、ここも推せる！

●北海道十勝産の小豆のおいしさを楽しめる

小豆・砂糖・寒天のみでつくった、シンプルだからこそあんの味わいが引き立つ「こしあん」と、コクのある味わいが楽しめる「黒砂糖とメープルシロップ」の２種類の味がセットに。黒砂糖は丸みのあるやさしい味が特徴の西表島産の黒砂糖、さらっとした甘さのカナダ産のメープルシロップを使用。

●Instagramでも使いかたアイディアがたくさん！

あんペーストを使った様々なレシピがInstagramで見られます。あんペーストを使った様々なレシピやアレンジ方法が紹介されており、おしゃれな雰囲気で見ていて楽しいですよ！

https://www.instagram.com/torayaanstand/

箱の中にはこんなかわいいカードも添えられています。

●上品なデザインは、プレゼントにピッタリ

スタイリッシュなラベルや瓶が特徴で、見た目にも非常に上品です。洗練されたデザインは、贈る相手の年代を問わず喜ばれること間違いなし。ちょっとした手土産から大切な方への贈り物まで、プレゼントにぴったりの一品です。

●もちろん朝食の定番はあんトースト！

数あるアレンジの中でも、やっぱり外せないのがあんトーストです。こんがりと焼いた厚めのトーストに、「あんペースト」をたっぷりと贅沢に塗れば、間違いなく最高のおいしさが口いっぱいに！

まだまだ暑さが残る時季、「トラヤあんスタンド あんペースト」を特別な手土産として選んでみてはいかがでしょうか？ ひんやり冷やしたら、その奥深いおいしさは絶品です。

おいしいもの帖 No.84 とらや「トラヤあんスタンド あんペースト（2個入）【こしあん・1個、黒砂糖とメープルシロップ・1個入】」 2,376円（税込み）

【日もち：製造日から1年、到着日から8か月前後】／おすすめシーン・手みやげや贈答品、お茶会、来客時のお茶うけに

通年販売

※取り寄せ可（オンライン）

TEL：0120-45-4121

受付時間：10時〜17時 休業日：日曜・元日