¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬2ÂÊâ¹Ô¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ï¼ÇÀ¸¤Î¾å¤Çµ¯ÍÑ¤Ë2Â¤ÇÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯À©»ß¡£²Ä°¦¤¤´ãº¹¤·¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏSNS¾å¤Ç¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤ª¤ê¤³¤¦¤ÇÅ·ºÍ¤Ê¥Ç¥³¥Ô¥ó¤µ¤ó¤Î¤´ÈäÏª¤¦¤ì¤·¤¤¤¤¤¤¡×¡Ö¡Ø¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬Î©¤Ã¤¿¡Á¡ª¡ª¡Ù Ç¯Îð¥Ð¥ì¤Þ¤¹¤ä¤ó¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤«¤é¥Ç¥³¥Ô¡¼¥ó¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¿·µ»ÈäÏª¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»î¹ç¤¬¤Ê¤¯¡¢ÂçÃ«¤ÏµÙÍÜ¡£°ìÊý¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¾×·â¤Î¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë1»î¹ç4ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢49¹æ¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢ÂçÃ«¤Ë4ËÜº¹¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï29Æü¡ÊÆ±30Æü¡Ë¤«¤éËÜµò¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ò¹Ô¤¦¡£