【「田宮歴史館」一部展示リニューアル】 8月29日 発表

タミヤは、同社に併設される展示施設「田宮歴史館」の一部展示をリニューアルしたことを8月29日に発表した。

田宮歴史館は、タミヤ創業以来の自社製品や関連資料の展示を通じ、タミヤの歩みと模型文化の歴史を後世に伝えることを目的とした展示施設。

今回のリニューアルでは、展示物を新たに加えるとともに、1940年代から60年代までの創業期の製品や資料を体系的に整理。タミヤの歴史と、木製模型からプラスチックモデルへと模型産業が転換していった時代の様子を概観できるようになった。

創業期の主力製品であった木製模型は展示物を大幅拡充。年代ごとの代表的な広告物も展示物に加わり、時代ごとの模型業界の雰囲気を感じられる内容に刷新。

さらに、木製模型からプラモデルへの転換期である1950年代後半から60年代までの資料・製品も充実。タミヤがプラモデルのメーカーとして躍進するきっかけとなった、モーターで動く戦車のプラモデル「パンサータンク」誕生までの歴史を伝える展示となっている。

歴史館概要

・所在地：静岡県静岡市駿河区恩田原３－７

・開館日時:月曜～金曜 9時～16時30分 (土日祝休業)

・入館料:無料

・対象:一般の方(5名以下の少人数まで)

・タミヤ歴史館紹介URL：https://www.tamiya.com/japan/company/visit/museum.html

